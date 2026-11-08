Renk steigert Aufträge kräftig – doch die Aktie reagiert verhalten

Auch Umsatz und operatives Ergebnis legten zu: Die Erlöse wuchsen um gut zwölf Prozent auf 345 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um mehr als 17 Prozent auf 61 Millionen Euro. Bei Umsatz und Ergebnis entsprach Renk den Erwartungen von Analysten. In den ersten neun Monaten summierte sich der Nettogewinn auf 55,1 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Der Augsburger Panzergetriebehersteller Renk hat im dritten Quartal 2026 von der anhaltenden Aufrüstung in Europa profitiert. Der Auftragseingang stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 45 Prozent auf 469 Millionen Euro. Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf 7,6 Milliarden Euro und bietet dem Unternehmen damit eine umfangreiche Grundlage für künftige Umsätze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorstandschef Alexander Sagel bestätigte die Jahresprognose. Die DZ Bank bewertet die Quartalszahlen positiv und beließ ihre Einstufung für die Aktie auf „Kaufen“. Analyst Holger Schmidt bezeichnete die operative Entwicklung als überzeugend. Trotz ambitionierter Jahresziele halte er deren Erreichung weiterhin für möglich. Der faire Wert der Aktie liegt nach Einschätzung der Bank bei 56 Euro.

Die Zahlen lösten am Markt offenbar keine uneingeschränkt positive Reaktion aus. In Anlegerkommentaren hieß es, die Ergebnisse seien möglicherweise nicht ausreichend, um die Erwartungen zu übertreffen. Zugleich wurde auf einen möglichen Einfluss der ausgeweiteten Warnstreiks der IG Metall in Bayern auf den Tageskurs verwiesen. Ein Zusammenhang zwischen den Arbeitsniederlegungen und dem Kursrückgang ist damit jedoch nicht belegt.

Diskutiert wurde außerdem die Personalentwicklung. Nach Angaben eines Kommentars beschäftigte Renk seit dem 31. Dezember 2025 lediglich 84 Menschen mehr. Das erscheine mit Blick auf den geplanten Kapazitätsausbau wenig. Die Zahl wurde dabei als Einwand aus der Anlegerschaft angeführt; nähere Angaben zur Belegschaft oder zu den Ausbauplänen enthält die vorliegende Meldung nicht.

Auch mögliche Leerverkäufe wurden thematisiert. Ein Anlegerkommentar sah keine Anzeichen dafür, dass Leerverkäufer den Kurs belasteten, und verwies darauf, dass diese ihre Positionen zuletzt leicht reduziert hätten. Diese Einschätzung ist nicht unabhängig bestätigt. Insgesamt zeigen die Unternehmenskennzahlen eine starke Nachfrage und steigende Erträge. Für die weitere Bewertung dürften neben der bestätigten Prognose insbesondere die Umsetzung der Ausbaupläne, die Personalentwicklung und die Fähigkeit entscheidend sein, den hohen Auftragsbestand schrittweise abzuarbeiten. Die Quartalsdaten fielen solide aus, während die Marktreaktion offenbar auch von Erwartungen und kurzfristigen Belastungsfaktoren geprägt war.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 34,70EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.