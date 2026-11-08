Gründer verlässt Vorstand: 123fahrschule prüft mVISE-Einstieg

Mit dem Abgang endet Polenskes zehnjährige operative Aufbauarbeit. Er gründete die Fahrschulgruppe 2016 und entwickelte sie nach Unternehmensangaben durch organisches Wachstum und Übernahmen zu einem bundesweit tätigen Anbieter. Im Oktober 2020 brachte er die Gesellschaft an die Börse. Sein Konzept: einen stark zersplitterten und wenig digitalisierten Markt durch standardisierte Abläufe und Technik skalierbarer zu machen.

Bei der 123fahrschule SE kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze: Gründer Boris Polenske scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat bestellte am 5. November Ralf Thomas zum neuen Vorstandsmitglied. Die Entscheidung sei einvernehmlich mit Polenske getroffen worden, teilte das Kölner Unternehmen mit. Polenske bleibt über die KlickVentures GmbH als Aktionär mit der Gesellschaft verbunden.

Heute bündelt die 123fahrschule nach eigenen Angaben Fahrschulbetrieb, Fahrlehrerausbildung und die Entwicklung von Fahrsimulatoren. Zum Verbund gehören die FahrerWerk GmbH und die Foerst GmbH. Das Unternehmen betreibt mehr als 60 Standorte und bietet unter anderem digitalen Theorieunterricht, Simulatortraining und eine eigene Softwareplattform an. Die Gesellschaft sieht sich damit für die geplante Fahrschulreform gut aufgestellt, die nach ihrer Darstellung zum 1. Januar 2027 ansteht. Ob und in welchem Umfang sich die Reform auf das Geschäft auswirkt, bleibt abzuwarten.

Mit Thomas übernimmt ein Manager, der zugleich Vorstand der Düsseldorfer mVISE AG ist. Die beiden Gesellschaften führen Gespräche über eine engere Zusammenarbeit. Im Raum steht dabei auch eine mögliche Minderheitsbeteiligung von mVISE an der 123fahrschule – über eine Barkapitalerhöhung bei der Fahrschulgruppe. Konkrete Details gibt es laut Ad-hoc-Mitteilung bislang nicht; eine endgültige Entscheidung sei nicht gefallen.

Der Aufsichtsrat will die Kooperationsmöglichkeiten gemeinsam mit Thomas weiter prüfen. Nach einer Übergangsphase soll Thomas sein Amt bei mVISE nach Kenntnis der 123fahrschule niederlegen, sofern eine mögliche Kapitalmaßnahme abgeschlossen wird. Damit verknüpft der Vorstandswechsel die operative Führung der Fahrschulgruppe mit laufenden Gesprächen über eine mögliche Zusammenarbeit und Finanzierung.

Aufsichtsratschef Stefan Petter würdigte Polenskes Beitrag zur Digitalisierung der Fahrausbildung. Polenske selbst bezeichnete den Aufbau der Gesellschaft als prägende Aufgabe und wünschte seinem Nachfolger Erfolg. Er wolle die weitere Entwicklung als Aktionär verfolgen. Die 123fahrschule ist im Freiverkehr Düsseldorf notiert; ihre Aktie trägt das Kürzel 123F.

Die 123fahrschule Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,00 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.