ATOSS: Obereder-Familienpool knackt die 25-Prozent-Schwelle

AOI Invest wird von Andreas F. J. Obereder allein gehalten und geführt. Die Stimmrechte stammen laut Meldung aus Aktien, die das Unternehmen von anderen Mitgliedern des Familienpools erworben hat. Finanziert wurde der Erwerb vollständig aus Eigenmitteln. Die Mitteilung weist keine direkt von AOI gehaltenen Stimmen aus; der Anteil wird ihr zugerechnet. Auch Finanzinstrumente mit zusätzlichen Stimmrechten bestehen demnach nicht.

Die Beteiligungsstruktur bei ATOSS Software wird enger gebündelt: Die AOI Invest GmbH ist der Poolvereinbarung der Familie Obereder beigetreten und überschritt dadurch am 3. November die Meldeschwelle von 25 Prozent. Ihr werden seither 3.989.210 Stimmrechte beziehungsweise 25,08 Prozent an dem Münchner Softwareanbieter zugerechnet. Das geht aus Stimmrechtsmitteilungen hervor, die ATOSS am 5. und 6. November veröffentlichte.

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Die zweite Veröffentlichung konkretisiert die Beteiligungskette: Die Stimmen werden unter anderem der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG zugerechnet. Die ausgewiesene Gesamtzahl der Stimmrechte bei ATOSS beträgt 15.906.272. Der gemeldete Anteil von 25,08 Prozent entspricht damit 3,99 Millionen Stimmen. Die Schwellenberührung wurde auch als freiwillige Konzernmitteilung gemeldet.

In einer Erklärung nach § 43 WpHG betont Obereder, dass weder die AOI Invest noch er persönlich oder der Pool strategische Ziele bei ATOSS verfolgten oder Handelsgewinne anstrebten. Für die kommenden zwölf Monate sei kein weiterer Erwerb von Stimmrechten geplant. Auch Änderungen an der Kapitalstruktur, insbesondere am Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder an der Dividendenpolitik, seien nicht beabsichtigt.

Ein personeller Wechsel ist allerdings vorgesehen: Obereder soll zum Jahreswechsel 2026/2027 vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln. Zudem bleibt das satzungsmäßige Entsendungsrecht der AOB Portfolio One in das Kontrollgremium bestehen. Über diese beiden Punkte hinaus strebten weder AOI Invest noch Obereder eine Einflussnahme auf die Besetzung von Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsorganen an, heißt es in der Mitteilung.

ATOSS kündigte außerdem die Veröffentlichung kommender Finanzberichte an. Der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht für 2026 sollen am 11. März 2027 erscheinen, jeweils auf Deutsch; der Konzernbericht wird auch auf Englisch veröffentlicht. Der Halbjahres- beziehungsweise Q2-Konzernfinanzbericht ist für den 11. August 2027 vorgesehen, ebenfalls in beiden Sprachen. Die Berichte sollen über den Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite abrufbar sein.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 88,50EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.