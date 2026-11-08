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    VW verliert vor Gericht, Dieselprozess eskaliert: Tarifstreit ohne Einigung

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    VW verliert vor Gericht, Dieselprozess eskaliert: Tarifstreit ohne Einigung
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die niedersächsische Metall- und Elektroindustrie ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die IG Metall hält an ihrer Forderung nach fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fest. Zugleich legte sie einen eigenen Vorschlag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten vor. Für Unternehmen in einer Struktur- oder Produktkrise soll ein befristeter Tarifvertrag begrenzte Anpassungen tariflicher Leistungen ermöglichen. Voraussetzung wären verbindliche Zusagen zu Investitionen, Beschäftigung und Standorterhalt. Über mögliche Vereinbarungen sollen die Tarifparteien entscheiden; IG-Metall-Mitglieder würden beteiligt.

    Die Arbeitgeberseite signalisierte Gesprächsbereitschaft bei der Zukunftssicherung, sieht bei der Entgeltentwicklung aber weiterhin deutliche Differenzen. Ihr Angebot sieht eine tabellenwirksame Erhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 vor. Für Juli kommenden Jahres ist eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts vorgesehen, nach Angaben der Gewerkschaft rund 660 Euro. Betriebe mit sehr geringer Ertragskraft könnten die Zahlung aussetzen. Die Laufzeit soll bis Ende 2028 reichen. Seit dem Ende der Friedenspflicht Anfang November haben Beschäftigte in zahlreichen Betrieben mit Warnstreiks Druck gemacht. Für Volkswagen gelten separate Tarifverhandlungen.

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    Auch juristisch bleibt der Konzern gefordert: Das Arbeitsgericht Braunschweig hat VW zur Nachzahlung von rund 300.000 Euro an einen gekündigten Manager verurteilt. Die Summe betrifft die Differenz zwischen fristloser und ordentlicher Kündigung für etwa ein Jahr. Das Gericht hatte die außerordentliche Kündigung bereits als nicht fristgerecht, die ordentliche Trennung jedoch als wirksam bewertet. Eine Forderung des Autobauers, unter anderem rund 380.000 Euro Anwaltskosten erstattet zu bekommen, wies es ab. VW erhält zudem keine Auskunft darüber, welche Informationen die Manager gemeldet hatten. Der Konzern hält an seiner Rechtsauffassung fest und will die Entscheidung vor dem Landesarbeitsgericht überprüfen lassen.

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    VW hatte den Beschäftigten vorgeworfen, interne Revisionsberichte zu den Modellen Crafter und Grand California unbefugt an Medien und öffentliche Stellen weitergegeben zu haben. Die beiden Manager berufen sich auf das Hinweisgeberschutzgesetz und erklären, sie hätten auf vermeintliche Missstände aufmerksam gemacht. Ein zweiter Manager hatte bereits im September eine Nachzahlung von rund 200.000 Euro zugesprochen bekommen. Ihre Schadenersatzklagen scheiterten bislang; darüber muss nun das Bundesarbeitsgericht entscheiden.

    Unterdessen hat ein weiterer Prozess zur Dieselaffäre begonnen. Nach dem zweiten Verhandlungstag erließ das Landgericht Braunschweig Haftbefehl gegen einen 66-jährigen Angeklagten, um die Durchführung des Verfahrens zu sichern. Der Mann legte Beschwerde ein. Drei frühere Führungskräfte müssen sich wegen des Vorwurfs verantworten, die illegale Abschalteinrichtung mitentwickelt oder ihre Weiterentwicklung nicht verhindert zu haben. Für den Prozess sind rund 150 Verhandlungstage bis Ende 2028 angesetzt.



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