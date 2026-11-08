Stabilus senkt 2030-Ziele deutlich – Abschreibung belastet Gewinn

Für das Geschäftsjahr 2026, das Ende September abgeschlossen wurde, erfüllte Stabilus nach vorläufigen Zahlen seine zuletzt konkretisierte Prognose. Der Umsatz belief sich auf 1,198 Milliarden Euro nach 1,296 Milliarden Euro im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge sank von 11,0 auf 10,4 Prozent. Der bereinigte Free Cashflow ging von 119,0 auf 96,1 Millionen Euro zurück. Damit lag Stabilus jeweils über den eigenen Zielwerten von rund 1,15 Milliarden Euro Umsatz, etwa zehn Prozent Marge und 90 Millionen Euro Free Cashflow.

Der Koblenzer Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat seine Ziele für 2030 deutlich zurückgenommen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro, bislang waren etwa zwei Milliarden Euro angepeilt. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 12 und 15 Prozent liegen; zuvor hatte Stabilus 15 Prozent als Ziel genannt. Hintergrund sind schwächere Erwartungen für das Automobilgeschäft in China und Nordamerika sowie eine geringere Investitionsbereitschaft bei Ausrüstungen für die Autoindustrie.

Das ausgewiesene Ergebnis wurde allerdings durch eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Abschreibung von rund 67 Millionen Euro belastet. Sie betrifft die Region Americas und geht auf eine teilweise schwächer als erwartete Nachfrage zurück. Die Wertminderung wird als Sondereffekt verbucht und ist im bereinigten EBIT nicht enthalten. Laut Unternehmen beeinträchtigt sie weder Liquidität noch bereinigten Free Cashflow; die Werthaltigkeitsprüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Im Schlussquartal sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302,1 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT verringerte sich von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro, die Marge von 10,8 auf 9,6 Prozent. Umsatz und bereinigtes EBIT übertrafen damit die Markterwartungen. Der bereinigte Free Cashflow lag mit 39,5 Millionen Euro dagegen unter dem Konsens von 47,4 Millionen Euro. Einschließlich der Abschreibung erwartet Stabilus für das Quartal ein negatives EBIT von 48,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr dürfte das ausgewiesene EBIT auf 63,7 Millionen Euro sinken, nach 84,3 Millionen Euro im Vorjahr.

Auch die Aktionäre müssen sich auf eine niedrigere Ausschüttung einstellen: Der Vorstand will dem Aufsichtsrat eine Dividende von 0,22 Euro je Aktie vorschlagen, nach 0,35 Euro für 2025. Die geplante Ausschüttung von rund 5,4 Millionen Euro soll mit dem Ziel vereinbar sein, die Verschuldung weiter zu senken und den Nettoverschuldungsgrad unter das Zweifache zu bringen.

An der Börse geriet die Aktie nach Veröffentlichung zunächst deutlich unter Druck. Stabilus verweist zugleich auf Wachstumsperspektiven außerhalb des Autogeschäfts, darunter Robotik, Automatisierung und Verteidigung. Die endgültigen Geschäftszahlen sollen am 7. Dezember vorliegen.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,44 % und einem Kurs von 14,44EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.