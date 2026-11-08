Zahlenflut im November: Diese Termine könnten die Börsen bewegen

Zum Auftakt am 6. November berichten unter anderem Krones und Daimler Truck über das dritte Quartal. Airbus legt Auslieferungs- und Auftragszahlen vor. In Deutschland stehen zudem die Industrieproduktion und in den USA der Arbeitsmarktbericht für Oktober im Fokus. RWE und Kawasaki nehmen eine Wasserstoff-Gasturbine in Betrieb.

Die kommenden zwei Wochen bringen für Unternehmen und Anleger eine dichte Folge von Quartalsberichten und Konjunkturdaten. Im Mittelpunkt stehen die Geschäftszahlen deutscher Konzerne, wichtige US-Kennziffern sowie internationale Wirtschaftsforen. Besonders stark gebündelt sind die Unternehmenstermine am 12. November; der Kalender reicht bis zum 20. November.

Am 9. November veröffentlichen unter anderem UniCredit, Hannover Rück und Gea ihre Quartalszahlen. Zugleich treffen sich EU-Finanzminister und Eurogruppe in Brüssel. In München stellt die Deutsche Telekom Pläne für eine KI-Infrastruktur in Deutschland und Europa vor. Am Folgetag folgen unter anderem Infineon, Henkel, Uniper und Vodafone mit Unternehmenszahlen.

Der 11. November bringt Ergebnisse von RWE, Eon und Siemens Energy sowie von Brenntag und Vestas. Am 12. November erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt: Allianz, Munich Re, Siemens und Merck zählen zu den großen deutschen Namen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Unternehmen aus Industrie, Energie, Immobilien, Telekommunikation und Handel. Auch Zahlen von Hapag-Lloyd, Delivery Hero und Salzgitter stehen an.

Bei den Konjunkturdaten reicht die Spannweite von chinesischen Verbraucher- und Erzeugerpreisen über deutsche Importe und Exporte bis zu US-Inflation und Einzelhandelsumsätzen. Am 13. November veröffentlicht Eurostat die zweite Schätzung des Eurozonen-BIP für das dritte Quartal sowie vorläufige Beschäftigungsdaten. Am 16. November folgen unter anderem Japans vorläufige BIP-Zahlen und die Industrieproduktion der Eurozone.

In der zweiten Wochenhälfte richtet sich der Blick auf die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen am 17. November und auf Nvidia, das nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorlegt. Auch Home Depot und Walt Disney berichten. Am 18. November werden die endgültigen Verbraucherpreise der Eurozone erwartet; zudem veröffentlicht die EZB ihren Finanzstabilitätsbericht. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 28. Oktober steht ebenfalls an.

Zum Abschluss am 19. November melden Walmart und Sage Zahlen. In Deutschland sind Kapitalmarkttage von Rational und Mutares angesetzt. Am 20. November spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Frankfurt European Banking Congress; außerdem stehen deutsche Erzeugerpreise und das vorläufige Verbrauchervertrauen der Eurozone an.

Parallel wirbt Taiwan mit den „Taiwan Weeks 2026“ um stärkere Verbindungen zu globalen Kapitalmärkten. Die vom 3. bis 13. November angesetzte Veranstaltungsreihe umfasst mehr als 45 Foren. Die Initiative zielt darauf, Taiwan als asiatisches Vermögensverwaltungszentrum zu positionieren. Thematisch geht es um Internationalisierung, Finanzinnovationen, nachhaltige Berichterstattung und Risikomanagement. Die Organisatoren verweisen auf die Bedeutung des KI- und Halbleiterbooms für Taiwans Finanzmärkte.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 586,0PKT auf Ariva Indikation (06. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.