Explosionen in Gheschm und Dschask im Iran
ROUNDUP/Berichte
- Explosionen auf Gheschm und in Dschask gemeldet
- Explosionen ließen sich zunächst nicht bestätigen
- Iran-Konflikt ungelöst, Verhandlungen stecken fest
TEHERAN (dpa-AFX) - Iranischen Medienberichten zufolge sind auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus sowie in der Hafenstadt Dschask, die ebenfalls an der Meerenge liegt, Explosionen zu hören gewesen. Das berichteten unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Irna sowie die Agentur Fars, die als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden gilt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht bestätigen.
Das zuständige Regionalkommando Centcom des US-Militärs teilte wenig später mit, man habe mit Präzisionsmunition ein Frachtschiff im Golf von Oman lahmgelegt, das versucht habe, iranische Hoheitsgewässer zu verlassen. Zunächst blieb unklar, ob die Attacke für eine der mutmaßlichen Explosionen verantwortlich war.
Spekulationen über neue Angriffe der USA und Israels
Beobachter hatten immer wieder spekuliert, dass die USA und Israel nach den US-Zwischenwahlen erneut den Iran angreifen könnten.
Die beiden Länder hatten ihren Krieg gegen den Iran Ende Februar begonnen und das Land massiv aus der Luft bombardiert. Der Konflikt ist bis heute ungelöst, die Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse.
Eigentlich hatten sich Teheran und Washington im Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für eine dauerhafte diplomatische Lösung ebnen sollte. Das Abkommen führte jedoch nicht zum Ziel. Im Mittelpunkt des Konflikts stand zuletzt vor allem die für den weltweiten Ölhandel wichtige Straße von Hormus./gma/DP/mis
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.