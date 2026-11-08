BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sollte nach Ansicht von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge gezielt Abgaben zum Kampf gegen den Klimawandel erheben. "Eine wachsende Allianz von Staaten will Ölkonzerne und Superreiche endlich angemessen an der Finanzierung der Klimakrisenfolgen beteiligen. Doch Deutschland ist bislang nicht dabei", sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es sei ein peinliches Signal an die Welt, dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) die an diesem Montag im türkischen Antalya beginnende Weltklimakonferenz schwänze, sagte Dröge. Noch schlechter sei aber die Botschaft, dass Deutschland beim Thema Klimagerechtigkeit weiterhin auf der Bremse stehe.

"Das ist eine zentrale Gerechtigkeitsfrage: Wer im Privatjet um die Welt fliegt, zahlt für seine Emissionen so gut wie nichts. Und das, obwohl Privatjets weltweit in zwei Sekunden mehr CO2 verursachen als ein Mensch aus der ärmsten Hälfte der Bevölkerung in einem Jahr", erklärte Dröge. "Und die größten Ölkonzerne verdoppeln derzeit ihre Gewinne, während in vielen Regionen der Welt die Lebensgrundlagen schwinden."

Abgabe auf Privatjet-Flüge und First-Class-Tickets



Die Grünen-Fraktionschefin forderte eine Abgabe auf Privatjet-Flüge und First-Class-Tickets, eine Profitabgabe auf Ölkonzerne und eine Vermögensteuer für Superreiche. "Zudem muss die Bundesregierung den Ausstieg aus Öl und Gas konsequent umsetzen. Deutschland sollte der Allianz von Frankreich, Spanien, Dänemark und anderen Ländern endlich beitreten und sich stärker finanziell beteiligen, statt internationale Zusagen zu kürzen."

Die Gruppe von Staaten, auf die sich Dröge bezieht, setzt sich für die Einführung sogenannter Solidaritätsabgaben zur Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel ein. Dabei hat sie vor allem Bereiche im Blick, die für viel Treibhausgase verantwortlich sind wie Gas- und Ölkonzerne oder den Flugverkehr./hrz/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 6,695 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5417. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,78GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -16,69 %/+1,33 % bedeutet.



