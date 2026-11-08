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    Newmont Corporation gibt ab - wie bewertet sich die Aktie im November 2026?

    Im Fokus

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    Der Rückgang von -6,37 % sorgt für Unsicherheit. Der November könnte neue Bewertungsansätze eröffnen.

    Im Fokus - Newmont Corporation gibt ab - wie bewertet sich die Aktie im November 2026?
    Foto: Newmont Corporation

    Die Abwärtsbewegung im Oktober 2026 reflektiert vorsichtigeres Verhalten. Nun richtet sich der Blick auf mögliche Erholungstendenzen.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Newmont Corporation gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    Newmont Corporation bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

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    Newmont Corporation ist in der Branche Rohstoffe tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

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    Newmont Corporation wird derzeit mit einem KGV von 13,08 bewertet und bewegt sich damit im moderaten Bereich. Die Bewertung wirkt ausgewogen und spiegelt weder überzogenen Optimismus noch ausgeprägte Skepsis wider. Das aktuelle Niveau spricht für eine solide, marktnahe Einordnung. Das KGV signalisiert eine vernünftige Balance zwischen Erwartung und Bewertung. Aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie damit weder auffällig billig noch teuer.

    Die Dividendenrendite von Newmont Corporation liegt aktuell bei +0,85 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    Newmont Corporation

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    +123,80 %
    +217,77 %
    +284,84 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823
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    Newmont Corporation Aktie im November 2026 ein Kauf?

    Newmont Corporation ist einer der weltweit größten Goldproduzenten, zudem Silber, Kupfer, Zink, Blei. Kerngeschäft: Exploration, Förderung und Verarbeitung von Edel- und Industriemetallen, Fokus auf politisch relativ stabilen Regionen (u.a. Nordamerika, Australien). Wichtige Konkurrenten: Barrick Gold, Agnico Eagle, AngloGold Ashanti. Stärken: Größen- und Kostenvorteile, diversifiziertes Minenportfolio, Investment-Grade-Bilanz.

    Die Aktie von Newmont Corporation erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,43 %, über 10 Jahre bei 12,78 %.

    Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 113,95$, was einem Rückgang von -5,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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