JPMorgan erhöht gemeldete Delivery-Hero-Position auf 5,81 Prozent

Der Anteil der Stimmrechte sank zwischen den beiden Meldestichtagen von 3,11 auf 2,93 Prozent. Zum jüngsten Stichtag waren JPMorgan 9.073.401 Stimmen zugerechnet; direkt hielt der US-Finanzkonzern laut Meldung keine Aktien. Die Stimmrechte werden über verbundene Unternehmen zugerechnet. Die Gesamtzahl der Delivery-Hero-Stimmrechte, auf die sich die Berechnung bezieht, beträgt 309.639.110.

JPMorgan Chase hat seine gemeldete Gesamtposition an Delivery Hero binnen eines Tages leicht ausgebaut. Laut zwei am 6. November veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen lag der Anteil am 29. Oktober bei insgesamt 5,65 Prozent und am 30. Oktober bei 5,81 Prozent. Die Angaben umfassen neben zugerechneten Stimmrechten auch Finanzinstrumente, die einen möglichen Zugriff auf Aktien oder eine wirtschaftliche Beteiligung abbilden. Sie belegen daher nicht, dass JPMorgan in gleichem Umfang frei über Stimmrechte verfügt.

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Gleichzeitig wuchs der gemeldete Anteil aus Instrumenten von 2,54 auf 2,88 Prozent. Darin enthalten sind 650.000 Aktien, die JPMorgan nach der Meldung intern zurückrufen kann, sowie weitere Instrumente im Umfang von 2,67 Prozent. Den größten Posten bildet ein bar abzurechnender Equity Swap: Er entspricht 5.814.551 Stimmrechten beziehungsweise 1,88 Prozent. Hinzu kommen Wandelanleihen und Rechte aus Wandelanleihen, die physisch erfüllt werden können. Zusammen machen diese Positionen rund 0,79 Prozent aus. Bar abzurechnende Call-Optionen fallen mit 4.260 Stimmrechten kaum ins Gewicht.

Die Entwicklung folgt auf eine zuvor gemeldete Gesamtposition von 4,71 Prozent. Am 29. Oktober hatte JPMorgan bereits einen Sprung auf 5,65 Prozent ausgewiesen. Die zeitnahen Meldungen zeigen somit erhebliche Verschiebungen zwischen den Kategorien: Während die zugerechneten Stimmrechte zunächst deutlich zunahmen, gingen sie am folgenden Tag wieder zurück; der Instrumenteanteil stieg zuletzt erneut.

Die Mitteilung ist eine gesetzliche Offenlegung nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Sie nennt den Schwellenübertritt, erklärt aber nicht, welche Geschäfte oder internen Umbuchungen dahinterstehen. Auch lässt sich daraus keine strategische Absicht gegenüber Delivery Hero ableiten. Insbesondere ein bar abzurechnender Swap vermittelt grundsätzlich eine wirtschaftliche Exponierung, jedoch nicht automatisch Stimmrechte an den zugrunde liegenden Aktien. Bei physisch erfüllbaren Instrumenten kann sich die Lage bei Ausübung ändern. Für Anleger ist die Gesamtposition deshalb ein Hinweis auf JPMorgans Engagement, nicht gleichbedeutend mit einer festen Beteiligung oder einem konkreten Einfluss auf Unternehmensentscheidungen. Die Meldungen wurden am 5. beziehungsweise 4. November datiert und am Folgetag über EQS verbreitet.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,90EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.