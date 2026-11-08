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    PVA TePla: Rekordaufträge – doch das Schlussquartal wird zum Härtetest

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    PVA TePla: Rekordaufträge – doch das Schlussquartal wird zum Härtetest
    Foto: adobe.stock.com

    ### PVA TePla: Rekordaufträge treffen auf anspruchsvolles Jahresendgeschäft

    PVA TePla hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich mehr Aufträge gewonnen, doch die Erholung beim Umsatz schlägt sich bislang nur begrenzt im Ergebnis nieder. Der Anbieter von Vakuumtechnologie und Messtechnik verbuchte Bestellungen im Wert von 273,4 Millionen Euro – ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz erreichte damit 1,50. Der starke Zuwachs deutet auf eine hohe Nachfrage und bildet nach Einschätzung des Analysehauses Montega eine wichtige Grundlage für weiteres Wachstum.

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Metrologiegeschäft. Der Auftragseingang des Segments stieg um 76 Prozent auf 148,4 Millionen Euro. PVA profitierte dabei von Qualifizierungen bei fünf Großkunden aus den Bereichen Speicher- und Logikchips. Um die Nachfrage nach Ultraschall-Inspektionssystemen bedienen zu können, soll der Kapazitätsausbau am Standort Westhausen bis zum Jahresende betriebsbereit sein. Auch Material Solutions legte zu: Die Bestellungen in diesem Bereich wuchsen um 36 Prozent auf 125 Millionen Euro. Im dritten Quartal kamen dort insbesondere Aufträge für Energiesysteme hinzu. Bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid gewann PVA zudem einen zweiten Kunden; größere Beiträge aus diesem Markt werden allerdings erst ab 2027 erwartet.

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    Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 3,7 Prozent auf 181,8 Millionen Euro. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 12,3 Prozent; die Erlöse beliefen sich auf 62,7 Millionen Euro. Beim Ergebnis zeigt sich die Verbesserung bislang vor allem im Quartalsvergleich. Das EBITDA lag nach neun Monaten mit 10,4 Millionen Euro noch mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahreswert. Belastend wirkten eine schwache Auslastung und Sondereffekte von rund fünf Millionen Euro im ersten Halbjahr. Im dritten Quartal erholte sich die EBITDA-Marge gegenüber dem Vorquartal deutlich auf 9,6 Prozent. Die Bruttomarge stieg von 28,1 auf 30,8 Prozent.

    Der Vorstand bestätigte die im Sommer reduzierte Prognose für 2026: Erwartet werden ein Umsatz von 255 bis 275 Millionen Euro und ein EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro. Beim Ergebnis peilt das Unternehmen das untere Ende der Spanne an. Dafür wäre im Schlussquartal ein EBITDA von etwa 16 Millionen Euro nötig. Das Management zeigt sich zuversichtlich, verweist aber auf den engen Zeitplan für die Auslieferungen. Das zentrale Risiko ist, die Aufträge rechtzeitig abzuwickeln.

    Montega bewertet das vierte Quartal als entscheidend und sieht im Auftragsbestand eine Basis für stärkeres Wachstum ab 2027. Das Analysehaus bekräftigte seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 46 Euro. Diese Einschätzung ist keine Anlageberatung.



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    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 27,18EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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