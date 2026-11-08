Sinkende Ölpreise geben deutschen Staatsanleihen Rückenwind

Wichtigster Impuls waren die am Vorabend deutlich gesunkenen Ölpreise. Zwar erholten sich die Notierungen am Donnerstag leicht, doch der Rückgang wurde dadurch nicht wettgemacht. Am Markt wird offenbar mit einem kürzeren Verlauf des Krieges gerechnet. Auslöser für diese Neubewertung war auch die Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen: Vizepräsident JD Vance machte den Krieg am Mittwoch für das Wahlergebnis verantwortlich.

Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Gewinne vom Vortag ausgebaut. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte laut einer Meldungsfassung um 0,26 Prozent auf 123,14 Punkte zu; die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 3,24 Prozent. Eine weitere Fassung nannte einen Anstieg des Futures um 0,19 Prozent auf 123,06 Punkte und eine Rendite von 3,26 Prozent. Die Angaben dürften unterschiedliche Marktstände abbilden, zeigen aber dieselbe Richtung: Die Kurse stiegen, die Renditen gingen zurück.

Für den Anleihemarkt ist die Entwicklung des Ölpreises vor allem mit Blick auf die Inflation und die Geldpolitik relevant. Bleiben die Energiekosten dauerhaft niedriger, könnte das den Preisdruck mindern und damit die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank reduzieren. Eine Zinserhöhung im Dezember ist an den Finanzmärkten angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation allerdings bereits weitgehend eingepreist. Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise könnte die Erwartungen an den weiteren Zinspfad dennoch verändern.

Auch französische Staatsanleihen profitierten von der Entspannung am Ölmarkt. Die Rendite zehnjähriger französischer Papiere sank auf 4,73 Prozent, nachdem sie am Mittwochmorgen noch über 4,9 Prozent gelegen hatte. Frankreich ist wegen seiner hohen Staatsverschuldung besonders anfällig für steigende Finanzierungskosten. Zugleich bleibt die politische und wirtschaftliche Lage angespannt: Zuletzt enttäuschende Konjunkturdaten sowie für Donnerstag angekündigte Demonstrationen und Streiks belasten das Umfeld zusätzlich.

Die deutschen Industriedaten hatten dagegen kaum Einfluss auf den Handel. Im September gingen mehr Aufträge ein, womit die Betriebe den schwachen Vormonat teilweise ausglichen. Die Entwicklung entsprach weitgehend den Erwartungen der Experten und löste deshalb keine größere Marktreaktion aus.

Marc Schattenberg, Analyst der Deutschen Bank, wertete die Zahlen als „Lichtblick“ für das Verarbeitende Gewerbe. Besonders die stärkeren Bestellungen aus der Automobilindustrie seien erfreulich. Zudem verfügten viele Branchen bereits über ein Auftragspolster. Das könne nach Einschätzung des Analysten eine Grundlage für eine baldige Erholung der Industrie bilden. Für die Anleihemärkte blieb am Donnerstag jedoch vor allem entscheidend, ob der Ölpreisrückgang anhält und den Inflations- sowie Zinserwartungen weiter Entlastung verschafft.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 123,1EUR auf L&S Exchange (06. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.