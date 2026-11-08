Starkes Quartal: JOST hebt Prognose für 2026 deutlich an

Das Umsatzwachstum kam laut Unternehmen aus allen drei Regionen und Geschäftsbereichen. Übernahmeeffekte trugen im Quartal nicht mehr dazu bei. Für das Gesamtjahr erwartet JOST nun ein Umsatzplus von neun bis elf Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich einen Anstieg im einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Auf Basis des Vorjahresumsatzes von 1,534 Milliarden Euro entspräche die neue Spanne rechnerisch rund 1,67 bis 1,70 Milliarden Euro.

JOST Werke rechnet für 2026 mit stärkerem Wachstum als bislang. Der Vorstand des Nutzfahrzeugzulieferers erhöhte am 5. November seine Jahresprognose. Anlass sind die vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen für das dritte Quartal: Der Konzernumsatz legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,3 Prozent auf 426,3 Millionen Euro zu. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 11,8 Prozent auf 41,6 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich leicht von 9,7 auf 9,8 Prozent.

Auch beim bereinigten EBIT ist JOST zuversichtlicher: Es soll 2026 um elf bis 14 Prozent wachsen. Die bisherige Prognose sah ein Wachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich vor. Ausgehend von 145,2 Millionen Euro im Jahr 2025 ergibt sich für das laufende Jahr ein rechnerischer Zielkorridor von etwa 161 bis 166 Millionen Euro. Die erwartete bereinigte EBIT-Marge liegt bei 9,5 bis 9,9 Prozent; im Vorjahr hatte sie 9,5 Prozent betragen.

Als Treiber nennt JOST das bisherige Geschäft sowie zusätzliche Cross-Selling-Synergien aus der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva. Weitere Kostensynergien sollen zugleich höhere Inputkosten im vierten Quartal teilweise ausgleichen. Das Unternehmen weist allerdings auf saisonale Abschwächung und erwartete Kostensteigerungen zum Jahresende hin. Preisanpassungsklauseln, mit denen höhere Materialkosten weitergegeben werden können, dürften erst später greifen. Die angehobene Prognose berücksichtigt damit sowohl die bessere Entwicklung bis zum dritten Quartal als auch absehbare Belastungen.

Die endgültigen Quartalsergebnisse will JOST am 12. November zusammen mit dem Zwischenbericht veröffentlichen. Für denselben Tag ist eine virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz angesetzt.

Separat meldete JOST eine Veränderung bei den Stimmrechten: Der von William Higgons kontrollierten Indépendance AM zugerechnete Anteil sank zum 30. Oktober auf 4,98 Prozent. In der vorherigen Meldung hatte er bei 5,003 Prozent gelegen. Damit unterschritt die Beteiligung knapp die Schwelle von fünf Prozent. Die Mitteilung weist 816.700 zugerechnete Stimmrechte aus; direkt gehaltene Aktien oder Stimmrechtsinstrumente wurden nicht gemeldet. Die Beteiligungsänderung ist unabhängig von der angehobenen Unternehmensprognose.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 60,30EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.