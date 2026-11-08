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    IVU: EBIT plus 56 Prozent – Analysten heben Kursziel auf 35 Euro

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    **IVU wächst profitabel – wiederkehrende Erlöse stärken Planbarkeit**

    IVU Traffic Technologies hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Berliner Anbieter von Software für Bus- und Bahnunternehmen setzte 111,5 Millionen Euro um, 9,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs um 56,5 Prozent auf 10,2 Millionen Euro. Damit setzte sich das profitable Wachstum fort: Die Ergebnisentwicklung übertraf den Umsatzanstieg deutlich.

    Im dritten Quartal legte der Umsatz um 4,5 Prozent auf 39,5 Millionen Euro zu. Das langsamere Wachstum gegenüber dem ersten Halbjahr führt IVU auf eine gleichmäßigere Verteilung der Erlöse zurück. Wiederkehrende Umsätze aus Hosting- und Wartungsverträgen nehmen zu und verteilen sich zunehmend über das Jahr. In den ersten neun Monaten stiegen sie um 13,4 Prozent auf 57,8 Millionen Euro. Ihr Anteil am Konzernumsatz erhöhte sich auf 51,8 Prozent, nach 50,1 Prozent im Vorjahr. Besonders kräftig wuchsen die Hosting-Erlöse mit einem Plus von 21,7 Prozent.

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    Auch die Profitabilität verbesserte sich. Das EBIT im dritten Quartal erreichte 6,9 Millionen Euro, ein Zuwachs von 25,3 Prozent. Die Marge lag bei 17,5 Prozent gegenüber 14,6 Prozent im Vorjahresquartal. Nach Einschätzung des Analysehauses Montega trug dazu auch der moderate Personalaufbau bei: Der Personalaufwand stieg im Quartal lediglich um ein Prozent auf 20,3 Millionen Euro. Effizienzmaßnahmen und Skaleneffekte machten sich stärker bemerkbar. Der operative Cashflow erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 25,3 Prozent auf 21,3 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug Ende September 48,5 Prozent.

    Für das Gesamtjahr hält der Vorstand an seinen Zielen fest. IVU erwartet einen Umsatz von mehr als 160 Millionen Euro, ein Rohergebnis von rund 130 Millionen Euro und ein EBIT von etwa 22 Millionen Euro. Nach neun Monaten ist dafür im Schlussquartal ein EBIT von knapp 11,8 Millionen Euro erforderlich. Montega hält das Erreichen der Prognose für wahrscheinlich und kalkuliert selbst mit 22,2 Millionen Euro.

    Die Analysten sehen über das laufende Jahr hinaus weiteres Margenpotenzial. Als Gründe nennen sie Skaleneffekte aus den bestehenden Kapazitäten, die besser skalierbare webbasierte Produktwelt sowie mögliche Spielräume bei der Preisgestaltung. Zudem decke der Auftragsbestand nach Unternehmensangaben die Umsatzplanung für 2026 vollständig und bereits rund zwei Drittel des noch nicht veröffentlichten Plans für 2027 ab. Montega bestätigt die Kaufempfehlung und hebt das Kursziel von 29 auf 35 Euro an. Die Einschätzung ist keine Anlageberatung.



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    Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 26,70EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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