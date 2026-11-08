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    XCMG hebt internationale Innovationen beim Wettbewerb „AI + Construction Machinery" hervor

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    Die preisgekrönten Projekte umfassen elektrische Bergbauausrüstung, vorausschauende Wartung und automatisierte Erdbauüberwachung

    XUZHOU, China, 8. November 2026 /PRNewswire/ -- Der 15. China Innovation & Entrepreneurship Competition in der Kategorie „AI + Construction Machinery" (KI + Baumaschinen), der von XCMG mitorganisiert wurde, ging am 30. Oktober in Xuzhou zu Ende. Unter den Gewinnern befanden sich internationale Unternehmen und Universitäten mit Projekten, die sich auf intelligentere und nachhaltigere Baumaschinen und -verfahren konzentrieren.

    Yang Dongsheng (left) presents the First Prize in the Customer Co-creation track to a representative from Austria's VA Erzberg GmbH for their electric mining truck project at the 'AI + Construction Machinery' Competition in Xuzhou.

    „Mit diesem Wettbewerb wollen wir reale Bedürfnisse der Industrie in Innovationsherausforderungen umwandeln und Partner zusammenbringen, um technische Probleme im Bereich Baumaschinen zu lösen", sagte Yang Dongsheng, Vorsitzender der XCMG Group und von XCMG Machinery. Er bezeichnete verkörperte Intelligenz als einen wichtigen Entwicklungsbereich und erklärte, XCMG werde auf seine Innovationsplattformen, Testressourcen sowie Branchenmittel zurückgreifen, um KI-Innovationen auf Baustellen zu bringen und Kunden weltweit zu bedienen.

    Der Wettbewerb, der vom Torch High Technology Industry Development Center des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie sowie anderen Regierungs- und Industrieorganisationen ausgerichtet wurde, zog Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern und Regionen an. Mehr als 2750 Teams meldeten sich an, und für den Wettbewerb wurden über 1600 Projekte eingereicht. Nach den Vorrunden und Halbfinalen erreichten 106 Projekte das Finale. Internationale Teams wurden sowohl in der Kategorie „Kunden-Co-Creation" als auch im Wettbewerbsbereich „Professional Contest" ausgezeichnet.

    Die österreichische VA Erzberg GmbH gewann mit ihrem Projekt für einen elektrischen Muldenkipper den ersten Preis in der Kategorie Kunden-Co-Creation. Fortescue Trading Shanghai erhielt in derselben Kategorie den zweiten Preis für ein Projekt, das auf praktischen Erfahrungen aus dem Bergbau basiert und den gesamten Lebenszyklus emissionsfreier Bergbauausrüstung der nächsten Generation optimiert.

    Die Staatliche Universität Urgench in Usbekistan erhielt für SmartFleet UZ den dritten Preis im „Professional Contest" in der Teamgruppe der Kategorie „AI + Product". Die KI-Plattform dient dazu, Geräteausfälle vorherzusagen und Bediener von UzXCMG-Baumaschinen zu unterstützen.

    Die Manado State Polytechnic in Indonesien erhielt für TerraSight AI, ein System zur automatischen Überwachung des Fortschritts von Erdarbeiten und der bewegten Erdmengen, den dritten Preis in der Kategorie „AI + Worksite Scenarios" der Team Group.

    Die RWTH Aachen erhielt in der Kategorie „AI + Product" der Team Group einen Excellence Award für eine Lösung zur Anpassung autonomer Muldenkipper an verschiedene Betriebsszenarien.

    Bei der Abschlussveranstaltung wurden Vereinbarungen über sechs Projekte, die im Wettbewerbsbereich „Open Challenge" ausgewählt wurden, sowie über vier Kommerzialisierungsprojekte unterzeichnet.

    XCMG wird auch weiterhin Wettbewerbsteams mit Finanzierungsquellen, Industrie- und Forschungspartnern, Talenten sowie Zulieferern vernetzen, um ihnen zu helfen, ihre Innovationen auf den Markt zu bringen.

    The closing ceremony of the 15th China Innovation and Entrepreneurship Competition AI + Construction Machinery Division is held in Xuzhou on Oct. 30, with attendees seated facing a large stage screen displaying event branding.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    XCMG hebt internationale Innovationen beim Wettbewerb „AI + Construction Machinery" hervor Die preisgekrönten Projekte umfassen elektrische Bergbauausrüstung, vorausschauende Wartung und automatisierte ErdbauüberwachungXUZHOU, China, 8. November 2026 /PRNewswire/ - Der 15. China Innovation & Entrepreneurship Competition in der Kategorie …
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