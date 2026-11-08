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    Bayern und BVB gleichauf – doch Dortmunds Gewinn bricht deutlich ein

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    Bayern und BVB gleichauf – doch Dortmunds Gewinn bricht deutlich ein
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Der FC Bayern München und Borussia Dortmund gehen punktgleich in die Länderspielpause – sportlich bleibt das Titelrennen damit offen. Wirtschaftlich meldet der BVB für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 nahezu stabile Umsätze, aber deutlich niedrigere Ergebniskennzahlen. Hauptgrund ist ein im Vorjahresquartal außergewöhnlich hoher Ertrag aus Transfergeschäften.

    In der Bundesliga behaupteten die Bayern mit einem 2:1 beim FSV Mainz 05 die Tabellenführung. Joshua Kimmich und Lennart Karl trafen für München; der späte Anschlusstreffer von Phillip Tietz änderte nichts am Sieg. Überschattet wurde der Erfolg von der Verletzung Manuel Neuers. Der 40-Jährige, der sich zuvor zum ältesten Bayern-Spieler der Bundesliga-Geschichte gemacht hatte, musste vor der Pause ausgewechselt werden. Jonas Urbig kam für ihn ins Tor. Bayern und Dortmund stehen nach neun Spieltagen bei jeweils 21 Punkten. Die Münchner liegen wegen ihrer deutlich besseren Tordifferenz vorn.

    Dortmund setzte sich mit 2:1 gegen Aufsteiger SV Elversberg durch. Felix Nmecha erzielte nach einer torlosen ersten Hälfte beide BVB-Treffer; Noel Futkeu verkürzte spät. Die Gäste hielten gut mit, während Dortmund zunächst wenig Durchschlagskraft entwickelte. Torjäger Serhou Guirassy fehlte wegen einer Zerrung. Trainer Niko Kovac rechnet damit, dass der Stürmer während der Länderspielpause in Dortmund bleibt. Der Sieg war der vierte Heimerfolg des BVB in dieser Bundesliga-Saison.

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    In der Unternehmensbilanz stiegen die Konzernerlöse leicht auf 107,4 Millionen Euro, nach 107,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Dabei kompensierten höhere Einnahmen aus Werbung, Spielbetrieb sowie Konferenz, Catering und sonstigen Bereichen Rückgänge bei TV-Vermarktung und Merchandising teilweise. Die Bruttokonzerngesamtleistung – Umsatz zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte – sank dagegen von 175,3 auf 141,1 Millionen Euro.

    Das Konzernergebnis fiel auf 11,9 Millionen Euro, verglichen mit 22,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Steuern verringerte sich von 25,6 auf 14,0 Millionen Euro, das EBITDA von 54,3 auf 40,4 Millionen Euro. Ausschlaggebend war vor allem das um 33 Millionen Euro niedrigere Ergebnis aus Transfergeschäften: Es betrug 19,9 Millionen Euro, nach 52,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig gingen Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen zurück.

    Der BVB hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und erwartet ein Konzernergebnis zwischen null und zehn Millionen Euro. Die Quartalszahlen zeigen damit eine geringere Abhängigkeit vom Transfergeschäft, zugleich aber, wie stark dessen Schwankungen die ausgewiesene Profitabilität beeinflussen können.

    Auch die übrigen Bundesliga-Ergebnisse setzten Akzente: RB Leipzig gewann 5:2 gegen Augsburg und rückte vorerst auf Rang drei. Eintracht Frankfurt kam beim Aufsteiger SC Paderborn trotz eines späten Ausgleichs von Jonathan Burkardt nicht über ein 2:2 hinaus.



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