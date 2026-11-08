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    Humanoide Roboter sollen Stromnetz-Fachkräfte entlasten – Tests ab 2027

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    Humanoide Roboter sollen Stromnetz-Fachkräfte entlasten – Tests ab 2027
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    **Humanoide Roboter sollen Stromnetz-Fachkräfte entlasten**

    Humanoide Roboter sollen künftig bei der Inspektion und Überwachung von Stromnetzen helfen. Der Roboterhersteller Neura Robotics entwickelt dafür gemeinsam mit dem Energiekonzern Eon und dem ostdeutschen Energiedienstleister EnviaM mögliche Anwendungen. Erste Erfahrungen im praktischen Netzbetrieb werden im Laufe des Jahres 2027 erwartet. Im Mittelpunkt steht nach Angaben der Unternehmen die Verbindung neuer Technologien mit dem Erfahrungswissen der Beschäftigten, die die Infrastruktur täglich betreiben.

    Geprüft werden sollen Einsätze bei der Kontrolle von Umspannwerken und anderen wichtigen Anlagen sowie bei deren Sicherung. Auch wiederkehrende, körperlich belastende oder potenziell gefährliche Aufgaben kommen als Einsatzfelder infrage. Die Roboter sollen Fachkräfte dabei unterstützen und entlasten, nicht jedoch unabhängig von ihnen arbeiten. EnviaM-Chef Stephan Lowis sieht insbesondere bei solchen Tätigkeiten ein mögliches Anwendungsgebiet.

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    Trainiert werden die Systeme zunächst unter kontrollierten Bedingungen im TUM RoboGym, einem Trainingszentrum der Technischen Universität München am LabCampus des Münchner Flughafens. Beschäftigte sollen dort typische Arbeitsabläufe vorführen und Anforderungen aus der Praxis einbringen. Die Roboter lernen, Informationen aus Bildern, Geräuschen und Berührungen auszuwerten. Anschließend will die EnviaM-Netztochter Mitnetz Strom die trainierten Fähigkeiten im realen Betrieb erproben.

    Das Training soll menschliche Vorführungen, Daten aus Einsätzen anderer Roboter und Simulationen kombinieren. Sensoren erfassen Bewegungen und Handlungen; virtuelle Umgebungen sollen zusätzliche Situationen abbilden. Die Fähigkeiten werden danach an realen Robotern überprüft. Neura Robotics setzt dafür auf das KI-Modell Neuron AI, das neben visuellen Informationen auch Geräusche, Berührungen und Kräfte verarbeiten soll. Über die Plattform Neuraverse könnten die trainierten Fähigkeiten später an weiteren geeigneten Einsatzorten bereitgestellt werden. Eon und EnviaM sollen nach Unternehmensangaben die Kontrolle über ihre Daten und die erlernten Fähigkeiten behalten.

    Ein Vorteil humanoider Modelle wie des 4NE1 könnte sein, dass sie sich in Anlagen bewegen können, die für Menschen gebaut wurden. Dazu zählen Treppen, Türen und Schaltschränke. Aufwendige bauliche Anpassungen wären dadurch möglicherweise nicht nötig. Ob und in welchem Umfang sich die Technik im Netzbetrieb bewährt, muss sich in den geplanten Praxistests zeigen.

    Unabhängig von der Roboterkooperation bewertete JPMorgan die regulatorischen Perspektiven für Eon positiv. Die US-Bank bestätigte ihre Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 21,70 Euro. Dass die Bundesnetzagentur ihre Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung im Gasbereich erst 2027 statt wie zuvor geplant 2026 treffen will, sei vorteilhaft für Stromnetzbetreiber, schrieb Analyst Pavan Mahbubani. Die Behörde reagiere damit auf Forderungen nach höheren Renditen im Gasbereich, obwohl dort der Investitionsbedarf deutlich geringer sei als bei Stromnetzen.



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