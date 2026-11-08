MEDICLIN wächst – doch höhere Personalkosten drücken auf die Reha-Marge

Die Entwicklung fiel in den Geschäftsbereichen unterschiedlich aus. Das größte Segment, Postakut, steigerte den Umsatz um 3,5 Prozent auf 399,6 Millionen Euro. Das höhere Geschäftsvolumen schlug sich jedoch nicht im Ergebnis nieder: Das EBIT sank um 5,9 Prozent auf 44,8 Millionen Euro. MEDICLIN führt den Rückgang vor allem auf gestiegene Aufwendungen zurück. Die Personalkosten legten um 7,3 Prozent auf 215,4 Millionen Euro zu, unter anderem wegen tarifüblicher Entgeltsteigerungen und einer höheren Beschäftigtenzahl. Damit stieg die Personalaufwandsquote auf 53,9 Prozent, nach 52,0 Prozent im Vorjahr.

MEDICLIN hat Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gesteigert. Der Gesundheitsdienstleister erzielte von Januar bis September einen Konzernumsatz von 585,9 Millionen Euro, 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Konzern-EBIT erhöhte sich um 3,8 Millionen auf 52,7 Millionen Euro. Insgesamt behandelte das Unternehmen 82.265 Patientinnen und Patienten; vor einem Jahr waren es 81.564.

Auch im Akutgeschäft wuchs der Umsatz: Er nahm um 6,0 Prozent auf 168,3 Millionen Euro zu. Zugleich stiegen die Materialaufwendungen deutlich stärker als die Erlöse, um 11,8 Prozent. Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 6,6 Prozent auf 99,3 Millionen Euro. Trotz des Kostendrucks verbesserte sich das Segment-EBIT auf 3,1 Millionen Euro, verglichen mit 0,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Segment Pflege blieb der Umsatz mit 18,1 Millionen Euro nahezu stabil. Das Ergebnis drehte ins Plus: Nach einem EBIT-Verlust von 0,4 Millionen Euro im Vorjahr wurden nun 0,6 Millionen Euro erreicht. Dazu trugen insbesondere geringere Materialaufwendungen bei. Im Segment Service, dessen Leistungen als sonstige Erträge ausgewiesen werden, stiegen diese Erträge um 1,5 Prozent auf 103,6 Millionen Euro. Das EBIT verbesserte sich um 3,2 Millionen auf 4,2 Millionen Euro.

Finanzvorstand Tino Fritz wertete die Zahlen als Beleg für die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. MEDICLIN halte trotz des anspruchsvollen Marktumfelds an seiner Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet der Vorstand weiterhin ein Umsatzwachstum von 3,5 bis 6,5 Prozent und ein Konzern-EBIT zwischen 57 Millionen und 72 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegt das EBIT bei 52,7 Millionen Euro. Die Spanne setzt damit eine weitere Ergebnissteigerung im Schlussquartal voraus; wie stark, hängt vom Jahresendwert innerhalb der Prognose ab. Der Zwischenbericht zum 30. September wurde am 5. November veröffentlicht. MEDICLIN betreibt nach eigenen Angaben 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende.

Die MEDICLIN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.