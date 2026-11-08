Finexity lockt mit rund 9 Prozent Zins – doch die Anleihe ist riskant

Auf Pro-forma-Basis einschließlich der Effecta GmbH erzielte Finexity in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 7,31 Millionen Euro. Das EBITDA lag bei minus 2,49 Millionen Euro. Nach Angaben von GBC übertraf der Umsatz damit das interne Budget um 18,8 Prozent; das operative Ergebnis fiel um 21,1 Prozent besser aus als geplant. Besonders stark war das dritte Quartal: Der Umsatz von 3,72 Millionen Euro übertraf den des gesamten ersten Halbjahrs. Das Quartals-EBITDA verbesserte sich auf minus 0,29 Millionen Euro, nach minus 2,21 Millionen Euro im ersten Halbjahr.

Die Finexity AG erhält nach ihrem ersten Capital Markets Day und den vorläufigen Neunmonatszahlen 2026 weiter positive Einschätzungen von zwei Analysehäusern. NuWays bestätigt die Empfehlung „Buy“ und ein splitbereinigtes Kursziel von 16 Euro. GBC bekräftigt ebenfalls „Kaufen“ und nennt 20,12 Euro. Beide Kursziele berücksichtigen den im Oktober vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 1:4. Die Studien sind vom Unternehmen beauftragtes Research; sie stellen keine unabhängige Anlageberatung dar.

Finexity hält an der Jahresprognose fest: Für 2026 erwartet das Unternehmen pro forma rund 9,6 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von etwa minus 3,5 Millionen Euro. GBC sieht angesichts der bisherigen Entwicklung vor allem beim EBITDA Spielraum nach oben. Die Analysten rechnen zudem mit langfristigem Wachstum. Finexity strebt binnen drei bis fünf Jahren mehr als 70 Millionen Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 25 bis 30 Prozent an. Der operative Break-even soll 2028 oder 2029 bei einem Umsatz von rund 20 Millionen Euro erreicht werden.

Zusätzliche Chancen sieht GBC in möglichen Vereinbarungen mit der insolventen OneCrowd-Gruppe. Ein Letter of Intent sieht vor, dass Finexity die Betreuung von rund 70 laufenden Emissionen und den Zugang zu etwa 101.000 registrierten Nutzern übernehmen könnte. Die Transaktion ist noch nicht in den Analystenprognosen enthalten.

Parallel begibt Finexity eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 4,5 Millionen Euro und einer Laufzeit bis November 2030. Anleger können zwischen einer klassischen Depotanleihe und einem tokenisierten Wertpapier in einer Wallet wählen. Der variable Kupon beträgt den sechsmonatigen Euribor plus sechs Prozentpunkte, mindestens jedoch sieben Prozent jährlich; eine Obergrenze gibt es nicht. Auf Basis des Euribor Anfang November läge der anfängliche Zins bei rund neun Prozent. Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Das Unternehmen will die Mittel unter anderem in seine Infrastruktur und die Integration weiterer Plattformen investieren.

Finexity prüft außerdem eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Für die Anleihe gilt ein erhebliches Risiko bis hin zum Totalverlust.

Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,85EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.