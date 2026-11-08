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    Hochtief: ACS-Übernahmegerüchte im Fokus – Jefferies bleibt bei „Hold“

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    Hochtief: ACS-Übernahmegerüchte im Fokus – Jefferies bleibt bei „Hold“
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Jefferies bleibt bei Hochtief neutral – ACS-Gerüchte rücken in den Fokus**

    Jefferies hält trotz eines starken dritten Quartals an seiner neutralen Einschätzung der Hochtief-Aktie fest. Das Analysehaus bestätigt das Votum „Hold“ und das Kursziel von 493 Euro. Nach Einschätzung des Branchenexperten Graham Hunt hat sich das Wachstum des Baukonzerns zuletzt beschleunigt. Die unveränderten Unternehmensziele und der Ausblick ließen jedoch auf ein schwächeres Schlussquartal schließen.

    Für sich betrachtet sei die Entwicklung im dritten Quartal sehr stark gewesen, schrieb Hunt in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Ausblick relativiere diesen Eindruck allerdings: Er deute darauf hin, dass sich das Wachstum zum Jahresende abkühlen könnte. Jefferies sieht damit zwar eine positive operative Dynamik, aber keinen Anlass, die Bewertung der Aktie oder das Kursziel anzupassen. Weitere Einzelheiten zu den Quartalsergebnissen oder zu konkreten Kennzahlen enthält die vorliegende Analyse nicht.

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    Auch ein Bericht über das Interesse der Hochtief-Muttergesellschaft ACS an einer vollständigen Übernahme des Baukonzerns veranlasste Jefferies nicht zu einer Änderung seiner Einschätzung. Hunt bezeichnete ein solches Vorhaben als keine Überraschung. Zur Begründung verwies er auf die unterschiedliche Entwicklung von Aktienkurs und Gewinnerwartungen: Die Hochtief-Aktie sei seit ihrem Rekordhoch deutlich gefallen, während die Erwartungen an die Gewinne im selben Zeitraum gestiegen seien.

    Diese Konstellation könnte erklären, weshalb eine Komplettübernahme für ACS in den Blick rückt. Eine Bestätigung konkreter Übernahmepläne oder Angaben zu möglichen Konditionen enthält die Studie jedoch nicht. Der Bericht über das Interesse der Konzernmutter bleibt damit zunächst der Auslöser für neue Spekulationen, nicht aber eine angekündigte Transaktion. Jefferies verweist darauf, dass die Marktteilnehmer nun insbesondere auf den Kapitalmarkttag von ACS achten dürften.

    Die Veranstaltung ist für den 12. November angesetzt. Nach Einschätzung Hunts könnte das Thema dort im Mittelpunkt stehen. Ob ACS tatsächlich eine vollständige Übernahme anstrebt und wie ein solcher Schritt umgesetzt werden könnte, bleibt offen. Ebenso ist noch nicht erkennbar, ob sich daraus eine Veränderung der Jefferies-Bewertung ergeben würde. Das bestätigte Kursziel von 493 Euro signalisiert, dass die Analysten vorerst weder aus den Quartalszahlen noch aus den Übernahmegerüchten eine Neubewertung ableiten.

    Damit stehen bei Hochtief zwei unterschiedliche Aspekte nebeneinander: operativ ein starkes Quartal mit beschleunigtem Wachstum, zugleich aber ein Ausblick, der eine nachlassende Dynamik zum Jahresende nahelegt. Hinzu kommt die mögliche Neuordnung der Eigentümerstruktur. Bis ACS am Kapitalmarkttag Klarheit schafft, bleibt Jefferies an der Seitenlinie. Die Einstufung „Hold“ spiegelt die abwartende Haltung des Analysehauses wider.



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    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 363,8EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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