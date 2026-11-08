Fraport-Kursziel sinkt – Hahn-Streit um 5,4 Millionen Euro

Das Analysehaus MPCM senkte sein Kursziel für Fraport von 68 auf 65 Euro. Die Einstufung bleibt „Hold“. Analyst Christian Cohrs begründete die Anpassung mit einem höheren Zinsniveau, das in das Bewertungsmodell eingeflossen sei. Die Zielsenkung ist damit laut Studie eine Folge veränderter Bewertungsannahmen; konkrete operative Gründe oder neue Einschätzungen zu den Quartalszahlen wurden in der vorliegenden Mitteilung nicht genannt. Auch weitere Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis oder Verkehrsentwicklung enthält die Meldung nicht. Die Empfehlung signalisiert somit, dass MPCM an seiner bisherigen neutralen Einschätzung festhält, den rechnerischen fairen Wert der Aktie aber niedriger ansetzt. Die Originalstudie wurde am 5. November 2026 veröffentlicht.

Die beiden Meldungen beleuchten unterschiedliche wirtschaftliche Fragen im deutschen Luftverkehr: Während der Flughafenbetreiber Fraport nach den endgültigen Ergebnissen des dritten Quartals im Fokus einer Analystenbewertung steht, beschäftigt die Finanzierung der Luftsicherheit am Flughafen Frankfurt-Hahn die Justiz. Zwischen den Fällen besteht kein unmittelbarer Zusammenhang: Fraport und der im Hunsrück gelegene Flughafen Frankfurt-Hahn sind getrennte Unternehmen beziehungsweise Standorte.

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Unabhängig davon verhandelte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über einen Rechtsstreit zwischen Rheinland-Pfalz und dem Bund. Das Land verlangt gut 5,4 Millionen Euro für Ausgaben zur Luftsicherheit am Flughafen Frankfurt-Hahn im Jahr 2021. Dazu zählen unter anderem Passagier- und Gepäckkontrollen sowie Streifendienste auf dem Flughafengelände. Rheinland-Pfalz fordert auch für 2022 eine Erstattung; die Klagen betreffen damit mehr als ein einzelnes Abrechnungsjahr.

Auslöser des Verfahrens war eine Prüfung des Landesrechnungshofs. Demnach summierten sich die nicht durch Erlöse gedeckten Sicherheitskosten am Flughafen von 2019 bis 2024 auf rund 20,6 Millionen Euro. Das Defizit wurde aus dem Landeshaushalt getragen. Im Kern muss das Gericht klären, ob die Ausgaben als sogenannte Zweckausgaben gelten, die der Bund übernehmen muss, wenn er Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung an die Länder überträgt.

Der Bund weist die Forderung zurück. Nach seiner Auffassung sollen die Länder die Kosten über die Luftsicherheitsgebühr refinanzieren; deren Höhe sei grundsätzlich ausreichend. Zudem könnten die Länder die Gebühren mitgestalten. Für Streifen auf dem Flughafengelände seien private Sicherheitsdienste nicht zwingend erforderlich, argumentiert der Bund; dies sei eine Aufgabe der Polizei.

Das Gericht ließ nach der mündlichen Verhandlung offen, wann es entscheiden wird. Für Rheinland-Pfalz geht es um die Entlastung des Landeshaushalts, für den Bund um die Abgrenzung seiner finanziellen Pflichten. Die beiden Nachrichten zeigen damit unterschiedliche Belastungsfaktoren der Branche: höhere Finanzierungskosten in der Aktienbewertung und ungeklärte Sicherheitskosten im Flughafenbetrieb.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 68,10EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.