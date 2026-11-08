China stößt deutlich weniger CO₂ aus – stärkster Rückgang seit 2022

Crea-Chefanalyst Lauri Myllyvirta führt die Entwicklung vor allem auf die geringere Kohleverstromung zurück. Sie sank im Quartal um 3,3 Prozent. Auch das Wachstum der kohlechemischen Industrie verlangsamte sich. Hinzu kamen ein niedrigerer Ölverbrauch im Verkehr sowie rückläufige Emissionen aus der Zement- und Stahlproduktion. Beim Öl dürften neben einem wachsenden Anteil von Elektrofahrzeugen auch die Krise in der Straße von Hormus und deren Folgen für die Nachfrage eine Rolle spielen. Die schwache Bauwirtschaft belastet zudem die Nachfrage nach Stahl und Zement.

Chinas CO₂-Ausstoß ist im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Nach einer Analyse des Forschungszentrums für Energie und saubere Luft (Crea) sanken die Emissionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um geschätzte 3,1 Prozent. Ein stärkeres Minus hatte es seit 2022 nicht gegeben. Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich den Berechnungen zufolge ein Rückgang von 0,5 Prozent.

Der Rückgang passt zu einem Trend, der sich laut Myllyvirta seit März 2024 abzeichnet: Chinas CO₂-Ausstoß stagniert oder sinkt. Zwar baut das Land weiterhin Kohlekraftwerke und hält an Kohle fest. Die geringere Stromerzeugung deutet jedoch darauf hin, dass bestehende Anlagen im Durchschnitt kürzer laufen. Nach Angaben der chinesischen Energiebehörde lag der Kohleanteil an der Stromproduktion in der ersten Jahreshälfte erstmals unter 50 Prozent.

Parallel wächst die Erzeugung aus erneuerbaren Quellen. Myllyvirta hält es für möglich, dass deren Zuwachs in diesem Jahr stärker ausfällt als das Wachstum der gesamten Energienachfrage. Dann könnte der Ausbau von Wind- und Solarstrom fossile Energieträger nicht nur ergänzen, sondern deren Nutzung tatsächlich verdrängen. Voraussetzung sei allerdings, dass Netzanschlüsse verbessert werden und weniger grüner Strom ungenutzt bleibt.

Die Entwicklung rückt vor der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya auch die globale Energiepolitik in den Blick. Deutschland unterstützt eine türkische Initiative, den Stromanteil am Endenergieverbrauch weltweit bis 2035 von derzeit 20 auf 35 Prozent zu erhöhen. Umweltminister Carsten Schneider sieht darin Chancen für Klimaschutz und Unternehmen: Wärmepumpen und Elektroautos nutzen Energie effizienter und können Öl, Gas und Kohle ersetzen. Entscheidend ist jedoch, dass der Strom erneuerbar erzeugt wird. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke fordert zugleich eine niedrigere Stromsteuer und verlässliche Bedingungen für Investitionen in Solaranlagen und Wärmepumpen.

Schneider will außerdem eine deutsche Initiative zur Begrenzung von Schwefelhexafluorid (SF₆) vorlegen. Das Gas wird unter anderem in der Stromverteilung eingesetzt; seine Konzentration steigt mit der Elektrifizierung. Obwohl es vergleichsweise selten vorkommt, ist seine Klimawirkung laut Weltwetterorganisation rund 24.300-mal stärker als die von CO₂. China, der weltweit größte Treibhausgasemittent, will bei der Konferenz auch Klimafinanzierung und die aus seiner Sicht unzureichenden Minderungsanstrengungen der Industrieländer thematisieren.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 86,77EUR auf Ariva Indikation (06. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.