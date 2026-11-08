🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNynomic AktievorwärtsNachrichten zu Nynomic

    Nynomic beschleunigt Wachstum: Auftragsbestand steigt um 59 Prozent

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Wedeler Messtechnikhersteller Nynomic hat im dritten Quartal 2026 sein Wachstum beschleunigt und die Ertragslage deutlich verbessert. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 16,2 Prozent auf 75,4 Millionen Euro. Im isolierten dritten Quartal erreichte der Umsatz laut Montega rund 27,7 Millionen Euro – ein Plus von 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum hatte sich bereits im Jahresverlauf verstärkt: von 8,3 Prozent im ersten auf 18,2 Prozent im zweiten Quartal.

    Auch die operative Ertragskraft legte deutlich zu. Das Neunmonatsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 4,9 Millionen Euro, nach einem Verlust von 1,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge erreichte 6,5 Prozent. Für das dritte Quartal errechnet Montega ein EBIT von etwa 3,1 Millionen Euro und eine Marge von 11,2 Prozent. Die Analysten sehen darin einen Hinweis, dass höhere Auslastung und das konzernweite Effizienzprogramm NyFIT zunehmend Wirkung entfalten. Mittelfristig strebt Nynomic eine EBIT-Marge von 15 Prozent an.

    Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen die Nachfrage im Bereich Clean Tech, Anwendungen in der Halbleiterindustrie sowie Gasmesstechnik für Energieinfrastruktur, die mit dem Ausbau von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz an Bedeutung gewinnt. Nach Angaben des Unternehmens profitieren die Geschäfte zudem von einer Belebung der Endmärkte. Zugleich hätten organisatorische Veränderungen und eine niedrigere Fixkostenbasis die Ertragskraft gestärkt.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Besonders deutlich fällt der Auftragsbestand aus: Zum 30. September lag er bei 77,3 Millionen Euro. Das sind 59 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und rund 22 Prozent über dem Stand zur Jahresmitte. Montega leitet daraus für das dritte Quartal einen Auftragseingang von etwa 41,5 Millionen Euro und ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5 ab. Damit übertraf der Auftragseingang den Umsatz deutlich. Der hohe Bestand verbessert aus Sicht des Analysehauses die Visibilität für das Schlussquartal und 2027.

    Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose von 100 bis 105 Millionen Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von sechs bis acht Prozent. Angesichts der jüngsten Entwicklung hält er inzwischen das obere Ende beider Spannen für gut erreichbar. Montega erwartet 107,9 Millionen Euro Umsatz und eine Marge von 7,9 Prozent; beim Umsatz könnte Nynomic damit die eigene Prognose übertreffen. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung und nennen ein Kursziel von 30 Euro. Die Kennzahlen sind vorläufig; die Einschätzung stammt von Montega und ist keine Anlageberatung.



    Nynomic

    +4,19 %
    -12,50 %
    -18,25 %
    +25,49 %
    +120,69 %
    -25,33 %
    -53,14 %
    +191,48 %
    +94,78 %
    ISIN:DE000A0MSN11WKN:A0MSN1
    Nynomic direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nynomic beschleunigt Wachstum: Auftragsbestand steigt um 59 Prozent Der Wedeler Messtechnikhersteller Nynomic hat im dritten Quartal 2026 sein Wachstum beschleunigt und die Ertragslage deutlich verbessert. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 16,2 Prozent auf 75,4 Millionen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     