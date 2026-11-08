Nynomic beschleunigt Wachstum: Auftragsbestand steigt um 59 Prozent

Auch die operative Ertragskraft legte deutlich zu. Das Neunmonatsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich auf 4,9 Millionen Euro, nach einem Verlust von 1,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge erreichte 6,5 Prozent. Für das dritte Quartal errechnet Montega ein EBIT von etwa 3,1 Millionen Euro und eine Marge von 11,2 Prozent. Die Analysten sehen darin einen Hinweis, dass höhere Auslastung und das konzernweite Effizienzprogramm NyFIT zunehmend Wirkung entfalten. Mittelfristig strebt Nynomic eine EBIT-Marge von 15 Prozent an.

Der Wedeler Messtechnikhersteller Nynomic hat im dritten Quartal 2026 sein Wachstum beschleunigt und die Ertragslage deutlich verbessert. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 16,2 Prozent auf 75,4 Millionen Euro. Im isolierten dritten Quartal erreichte der Umsatz laut Montega rund 27,7 Millionen Euro – ein Plus von 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum hatte sich bereits im Jahresverlauf verstärkt: von 8,3 Prozent im ersten auf 18,2 Prozent im zweiten Quartal.

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen die Nachfrage im Bereich Clean Tech, Anwendungen in der Halbleiterindustrie sowie Gasmesstechnik für Energieinfrastruktur, die mit dem Ausbau von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz an Bedeutung gewinnt. Nach Angaben des Unternehmens profitieren die Geschäfte zudem von einer Belebung der Endmärkte. Zugleich hätten organisatorische Veränderungen und eine niedrigere Fixkostenbasis die Ertragskraft gestärkt.

Besonders deutlich fällt der Auftragsbestand aus: Zum 30. September lag er bei 77,3 Millionen Euro. Das sind 59 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und rund 22 Prozent über dem Stand zur Jahresmitte. Montega leitet daraus für das dritte Quartal einen Auftragseingang von etwa 41,5 Millionen Euro und ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5 ab. Damit übertraf der Auftragseingang den Umsatz deutlich. Der hohe Bestand verbessert aus Sicht des Analysehauses die Visibilität für das Schlussquartal und 2027.

Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose von 100 bis 105 Millionen Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von sechs bis acht Prozent. Angesichts der jüngsten Entwicklung hält er inzwischen das obere Ende beider Spannen für gut erreichbar. Montega erwartet 107,9 Millionen Euro Umsatz und eine Marge von 7,9 Prozent; beim Umsatz könnte Nynomic damit die eigene Prognose übertreffen. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung und nennen ein Kursziel von 30 Euro. Die Kennzahlen sind vorläufig; die Einschätzung stammt von Montega und ist keine Anlageberatung.

Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.