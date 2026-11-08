Bosch setzt auf Start-ups für krisenfestere Infrastruktur

Hinter dem neuen Suchfeld steht die wachsende Volatilität bei Energieversorgung und Produktion. Für Unternehmen können bereits kurze Stromunterbrechungen oder Spannungsschwankungen erhebliche Folgen haben – insbesondere an ausfallkritischen Standorten. Zugleich steigt der Investitions- und Anpassungsdruck: Die EU-Kommission beziffert den Finanzierungsbedarf für die Modernisierung europäischer Übertragungs- und Verteilnetze bis 2030 auf rund 584 Milliarden Euro. Strengere Vorgaben, darunter die EU-Richtlinie NIS 2 und das deutsche KRITIS-Dachgesetz, erhöhen zusätzlich die Anforderungen an Betreiber.

Bosch Business Innovations erweitert seinen Investmentfokus. Der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe will künftig Start-ups aufbauen, die kritische Infrastrukturen und industrielle Wertschöpfung widerstandsfähiger machen. Im Zentrum stehen Lösungen, die den Betrieb bei Störungen sichern, die Anpassung an veränderte Bedingungen erleichtern und eine schnelle Rückkehr zum Regelbetrieb ermöglichen.

Bosch Business Innovations will Ventures in drei miteinander verbundenen Bereichen entwickeln. Bei resilienten Energiesystemen geht es unter anderem um KI-gestütztes Energie- und Netzmanagement, neue Netztechnologien, Geothermie sowie die intelligente Steuerung von Speichern und Netzressourcen. Der Bereich industrielle Abläufe umfasst Lösungen für Energie- und Prozessresilienz, Wärme- und Thermomanagement, widerstandsfähige Gebäude, den Wiederanlauf kritischer Anlagen und vorausschauende Instandhaltung. Als drittes Feld nennt das Unternehmen Infrastrukturprojekte, etwa Technologien für den Schutz kritischer Einrichtungen sowie Wasser- und Hochwassersicherheit.

Bosch will dabei keine eigene Infrastruktur errichten. Stattdessen sollen intelligente technologische Ebenen bestehende Energie- und Versorgungssysteme robuster machen. Neue Unternehmen können auf technologische, industrielle und immaterielle Ressourcen des Konzerns zurückgreifen. Dazu zählen Erfahrungen mit energie- und ausfallsensiblen Produktionsstandorten, Energiemanagement und elektrischer Leistungsüberwachung sowie Kompetenzen bei stationären Speichern, Leistungselektronik und Vehicle-to-Grid-Technologien.

Das Modell sieht vor, dass externe Gründerinnen und Gründer eigenständige Start-ups aufbauen. Bosch verbindet damit Konzernressourcen mit unternehmerischer Unabhängigkeit und dem Zugang zu Venture-Studios, Investoren und strategischen Partnern. Die Ventures sollen bis zur Investmentreife begleitet werden. Insgesamt plant die Bosch-Gruppe, bis 2030 rund 200 Millionen Euro über Bosch Business Innovations in neue Deep-Tech-Start-ups zu investieren.

Für das Unternehmen ist Resilienz mehr als Risikobegrenzung: Sie soll die Fähigkeit sichern, Störungen aufzufangen, sich anzupassen und schneller wieder leistungsfähig zu werden. Die neue These erweitert das langfristige Venture-Portfolio um ein Feld, in dem Energieversorgung, industrielle Kontinuität und Versorgungssicherheit unmittelbar zusammenhängen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 75.761USD auf CryptoCompare Index (08. November 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.