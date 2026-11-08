NVIDIA bricht 10,4 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Das wichtigste Argument der optimistischen Beiträge ist nicht allein der gefallene Kurs, sondern die erwartete Gewinnentwicklung. Mehrere Stimmen halten die Bewertung für vertretbar, sofern NVIDIA seine Erträge weiter deutlich steigert. Eine im Forum angeführte Rechnung mit zehn US-Dollar Gewinn je Aktie und einem daraus abgeleiteten KGV von knapp 19 ist allerdings eine unbestätigte Erwartung. Sie darf nicht mit dem geprüften KGV auf Vorjahresbasis von 40,29 gleichgesetzt werden: Beide Kennzahlen beruhen auf unterschiedlichen Gewinnannahmen.

Ein Wochenverlust von 10,4 Prozent hat die NVIDIA-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Gegenstand einer intensiven Grundsatzdebatte gemacht: Wird eine überzogene KI-Bewertung korrigiert, oder eröffnet der Rückschlag langfristig neue Chancen? Zwischen dem Wochenhoch von 187,38 Euro und dem Tief von 161,56 Euro lagen erhebliche Ausschläge. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage erreichte das 1,7-Fache des Wochenschnitts. Zusätzliche Nervosität brachte der breite Ausverkauf der Magnificent Seven, die innerhalb eines Handelstages zusammen mehr als eine Billion US-Dollar an Börsenwert verloren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dahinter steht eine nachvollziehbare Überlegung: Wachsen die Gewinne schneller als der Aktienkurs, sinkt das Bewertungsmultiple. Langfristig orientierte Anleger sehen die Kursschwäche deshalb eher als Abbau von Übertreibungen denn als Widerlegung der KI-Perspektive. Als mögliche zusätzliche Wachstumsfelder werden Roboter genannt. Welchen Ergebnisbeitrag diese liefern könnten, bleibt in den Beiträgen jedoch offen. Auch die Hoffnung auf stützende Aktienrückkäufe ist eine Community-Erwartung, keine bestätigte Unternehmensmaßnahme.

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Die Gegenposition setzt bei der Höhe der eingepreisten Erwartungen an. Kritische Stimmen sehen den Rückgang als möglichen Beginn einer umfassenderen Neubewertung des KI-Sektors. Bei einer geprüften Marktkapitalisierung von 4,05 Billionen Euro bleibt die Frage relevant, wie viel künftiger Geschäftserfolg bereits im Kurs steckt. Die absolute Größe allein beweist allerdings keine Überbewertung.

Hohe Erwartungen erhöhen die Enttäuschungsgefahr

Bemerkenswert ist eine Schnittmenge beider Lager: Selbst gute Ergebnisse könnten nach Einschätzung einzelner Anleger nicht reichen, wenn der Markt noch größere Überraschungen erwartet. Damit richtet sich die Diskussion weniger auf Gewinnwachstum an sich als auf dessen Abstand zu den Erwartungen. Hinzu kommen im Forum angesprochene Finanzierungsrisiken bei NVIDIA-Kunden sowie Sorgen über Zinsen und mögliche Einschränkungen für Rechenzentren. Konkrete Belastungen für NVIDIA sind damit nicht belegt.

In der kommenden Woche stehen zunächst die Kursmarken im Mittelpunkt: 161,56 Euro bilden die Unterstützung, 187,38 Euro den Widerstand. Ein Bruch des Wochentiefs würde die im Forum diskutierte Bodenbildung infrage stellen. Eine Rückkehr zum Wochenhoch wäre dagegen ein erstes Stabilisierungssignal. Entscheidend bleibt zudem, ob der Verkaufsdruck im Technologiesektor nachlässt und ob neue belastbare Informationen zu Kundeninvestitionen die Wachstumsannahmen stützen.

NVIDIA Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -10,4 % Wochenhoch / Wochentief 187,38€ / 161,56€ KGV (Vorjahr) 40,29 Marktkapitalisierung 4,05 Bil.EUR

Stand: 08.11.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 187,38€ und das Wochentief bei 161,56€ die zunächst wichtigsten Marken.