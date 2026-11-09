Newmont, Barrick Mining und Agnico Eagle Mines mit 10,75% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun auf dem im Vergleich zu den Höchstständen deutlich ermäßigten Kursniveaus eine Investition in die kanadische Agnico Eagle Mines- und/oder die US-Minenbetreiber Newmont Corp.- und Barrick Mining-Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Da die Aktienkurse von Goldminenwerten und der Goldpreis naturgemäß eine besonders hohe Korrelation aufweisen, ist es nicht verwunderlich, dass die Notierungen bedeutender Goldminenbetreiber in den vergangenen Monaten vom schwachen Goldpreis nach unten gezogen wurden.

Mit der neuen Erste Bank 10,75% Protect Pro Goldminers 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 10,75 Prozent pro Jahr erzielen.

10,75% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 1.12.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Goldminers 26–27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 24.11.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 2.12.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Erste Bank 10,75% Protect Pro Goldminers 26-27-Anleihe, fällig am 2.12.27, ISIN: AT0000A3Y8B4, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Goldminers 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,75 Prozent, wenn keine der drei Goldminenaktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.