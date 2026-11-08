Silberpreis-Prognose: US-Inflationsdaten könnten Silber den Stecker ziehen

Am Freitag gerieten Gold, Silber und andere Edelmetalle noch einmal gehörig ins Schwimmen. Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober fiel stark aus. Dabei war es neben der überraschend hohen Zahl der neugeschaffenen Stellen exklusive Landwirtschaft auch die Entwicklung der Stundenlöhne, die die Zinsängste schürte. So legten die durchschnittlichen Stundenlöhne im Oktober im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu. Erwartet wurde nur ein Anstieg um 2,9 Prozent. Die üblichen Marktmechanismen setzten ein. Die Renditen der US-Staatsanleihen stabilisierten sich oder orientierten sich nach oben und der US-Dollar-Index legte kräftig zu. Vor allem das Erstarken des US-Dollars setzte dem Silberpreis zu. Dennoch beendete das Edelmetall die Handelswoche deutlich oberhalb von 50 US-Dollar. Das war mit Blick auf die kommenden Tage eminent wichtig. Ganz ähnlich sieht im Übrigen die Lage bei Gold aus. Der Goldpreis verzeichnete am Freitag einen Rückgang, beendete die Handelswoche jedoch oberhalb von 4.000 US-Dollar. Und auch am Goldmarkt sieht man den nächsten Tagen mit einiger Anspannung entgegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Goldpreis beendete die Handelswoche bei 4.070 US-Dollar, der Silberpreis im Bereich von 51,9 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beläuft sich somit auf 78,4. Damit gibt es auf Wochensicht kaum Veränderung. Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung am 01. November lag die Ratio bei knapp 79. Damit wurde die zuvor zu beobachtende Eskalation der Ratio abgebremst. Noch Ende September bewegte sich die Gold-Silber-Ratio im Bereich von 68. Das langfristig relevante Mittel beträgt 60. Dass die Aufwärtsbewegung der Ratio zunächst ins Stocken geraten ist, sollte noch nicht überbewertet werden. Die Entwicklung könnte jedoch ein Indiz dafür sein, dass sich die Korrektur bei Gold und Silber so langsam ihrem Ende nähert, gibt Silber in den Hochphasen einer Korrektur doch deutlich stärker als Gold ab, sprich die Ratio steigt deutlich an.

Silberpreis-Prognose: US-Preisdaten könnten Silber entscheidende Wendung geben

In der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle rückten wir die gewaltige bullische Keil-Formation (orange) in den Fokus, die sich aktuell im Kursverlauf des Edelmetalls ausbildet. Der Keil wurde noch nicht aufgelöst, obgleich die obere Begrenzung der Formation zuletzt unter Druck geriet. Der Silberpreis bewegt sich noch immer in der Nähe der Begrenzung und könnte so jederzeit den nächsten Versuch lancieren. Die anstehenden US-Preisdaten könnten diesbezüglich für neue Impulse sorgen. Von einem neuen Preisschock bis zu einem kräftigen Preisschub ist jedoch alles möglich. Vor allem der Dienstag (10. November) mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten ist prädestiniert dafür, die Karten neu zu mischen. Am Freitag werden noch die US-Erzeugerpreise veröffentlicht.

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss der Silberpreis über die Widerstände von 54,5 US-Dollar und 60 US-Dollar, um den bullischen Keil über die obere Begrenzung aufzulösen und so die Trendwende nach oben zu forcieren. Auf der Unterseite nehmen die Risiken rapide zu, sollte Silber unter die 46,5 US-Dollar und vor allem unter die 40 US-Dollar abtauchen.

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Zusammengefasst

Ungeachtet der kurzfristigen Risiken sind die langfristigen Chancen für Silber unverändert positiv zu bewerten. Aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften findet das Edelmetall in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung. Trotz der aktuellen Abkühlung der KI-Euphorie könnte genau dieses Thema die Silbernachfrage in den nächsten Jahren ankurbeln. Die gewaltigen Rechenzentren von Amazon, Meta Platforms, Microsoft etc. benötigen Unmengen Silber. Das Edelmetall befindet sich zudem in einer langwierigen Defizitphase. Diese Konstellation stützt den Markt respektive den Preis und eröffnet auf lange Sicht Chancen auf der Oberseite.

Die aktuelle Berichtssaison hat gezeigt, dass auch das Gros der Silberminenbetreiber im 3. Quartal exzellent verdiente. So überzeugten die Quartalsberichte von Pan American Silver und Hecla Mining auf ganzer Linie. Platzhirsch Fresnillo legte hingegen turnusgemäß nur Produktionsdaten vor. Gerade die Aktien von Pan American Silver und Hecla Mining sollte man zudem ob ihrer spannenden charttechnischen Konstellation in den nächsten Tagen sehr genau beobachten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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