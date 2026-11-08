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    Alphabet-Aktie: Leichte Erholung, doch der Trend bleibt unter Druck

    Chartanalyse

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    Nach kräftigen Gewinnen ist die Alphabet-Aktie unter Druck geraten: Rund ein Viertel unter dem Dreijahreshoch und deutlich unter der 200-Tage-Linie ringt der Kurs um Halt. Nun entscheiden wichtige Chartmarken über Stabilisierung oder weitere Rückschläge.

    Chartanalyse - Alphabet-Aktie: Leichte Erholung, doch der Trend bleibt unter Druck
    Foto: joe hendrickson - stock.adobe.com

    Alphabet-Aktie: Drei Jahre Aufstieg mit deutlichen Rückschlägen

    Die Alphabet-Aktie hat von November 2023 bis November 2026 deutlich zugelegt, allerdings unter erheblichen Schwankungen. Das niedrigste Schlusskursniveau lag am 4. Dezember 2023 bei 119,38. Nach einer Korrektur auf 132,02 im April 2025 beschleunigte sich der Aufwärtstrend. Am 14. Mai 2026 erreichte die Aktie mit 344,60 ihr Dreijahreshoch. Seither prägen tiefere Hochpunkte und kräftige Rücksetzer das Chartbild.

    Aktueller Kurs: Erholung auf niedrigem Niveau

    Zum Handelsschluss am 6. November 2026 notiert Alphabet bei 255,55. Damit liegt der Kurs 25,8 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber noch 114,1 Prozent über dem Dreijahrestief. Gegenüber dem jüngsten Tief bei 249,30 vom 2. November ist eine leichte Stabilisierung erkennbar. Eine nachhaltige Trendwende lässt sich daraus jedoch noch nicht ableiten.

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    200-Tage-Linie: Langfristiger Trend unter Druck

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 294,37. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 13,2 Prozent. Dieser deutliche Abstand unterstreicht die charttechnische Schwäche. Eine Rückkehr über den gleitenden Durchschnitt wäre ein wichtiges Signal für eine Verbesserung des längerfristigen Trendbilds.

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    Unterstützungen und Widerstände im Fokus

    Die erste Unterstützungszone liegt zwischen 249,30 und 252,40. Bricht dieser Bereich, rückt das März-Tief bei 238,30 in den Blick. Auf der Oberseite bildet das Zwischenhoch vom 4. November bei 257,40 die nächste Hürde. Darüber folgen 266,20 sowie die Zone von 284,20 bis 289,35. Erst die Rückeroberung dieser Marken würde die jüngste Abwärtsbewegung technisch entschärfen.

    Die Aktie von Alphabet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,72 %, über 10 Jahre bei 21,34 %.

    Alphabet

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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