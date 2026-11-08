Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

NBT Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,55 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,57 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in NBT Bancorp investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +37,72 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. NBT Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,27 % Dividendenrendite bietet NBT Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,55 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen NBT Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,27 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,57. NBT Bancorp weist eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

NBT Bancorp ist eine regionale US-Bankholding mit Fokus auf Retail- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung und Versicherungen, vor allem im Nordosten der USA. Sie konkurriert u.a. mit M&T Bank, KeyCorp und Community Bank System. Stärken sind die starke regionale Verankerung, konservative Kreditpolitik, diversifizierte Ertragsbasis und Nischenkompetenz im Mittelstand.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. NBT Bancorp konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +5,55 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

NBT Bancorp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.11.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die NBT Bancorp Aktie. Sie fällt um -0,26 % auf 52,83$. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,27 %, eine Investition von etwa 91.744€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,520000 +7,04 % +3,27 % 2025 1,420000 +7,58 % +3,24 % 2024 1,320000 +6,45 % +3,18 % 2023 1,240000 +6,90 % +3,43 % 2022 1,160000 0,00 % +2,89 %

Warum NBT Bancorp für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,27 %

Stetiges Dividendenwachstum: +5,55 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,57

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 30.582 € 3.000 € 91.744 € 6.000 € 183.487 € 12.000 € 366.973 €

NBT Bancorp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,04 % 1 Monat +5,51 % 3 Monate -0,17 % 1 Jahr +29,39 %

Informationen zur NBT Bancorp Aktie

Es gibt 52 Mio. NBT Bancorp Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.

NBT Bancorp Aktie jetzt kaufen?

Ob die NBT Bancorp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NBT Bancorp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.