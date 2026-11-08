🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNBT Bancorp AktievorwärtsNachrichten zu NBT Bancorp

    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Starke Ausschüttungen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Starke Ausschüttungen - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
    Foto: adobe.stock.com

    NBT Bancorp ist eine regionale US-Bankholding mit Fokus auf Retail- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung und Versicherungen, vor allem im Nordosten der USA. Sie konkurriert u.a. mit M&T Bank, KeyCorp und Community Bank System. Stärken sind die starke regionale Verankerung, konservative Kreditpolitik, diversifizierte Ertragsbasis und Nischenkompetenz im Mittelstand.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit NBT Bancorp nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    NBT Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,55 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,57 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in NBT Bancorp investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +37,72 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    NBT Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,27 % Dividendenrendite bietet NBT Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,55 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen NBT Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,27 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,57.
    NBT Bancorp weist eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. NBT Bancorp konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +5,55 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    NBT Bancorp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.11.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die NBT Bancorp Aktie. Sie fällt um -0,26 % auf 52,83$. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,27 %, eine Investition von etwa 91.744 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,520000 +7,04 % +3,27 %
    2025 1,420000 +7,58 % +3,24 %
    2024 1,320000 +6,45 % +3,18 %
    2023 1,240000 +6,90 % +3,43 %
    2022 1,160000 0,00 % +2,89 %

    Warum NBT Bancorp für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,27 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +5,55 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,57
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 30.582
    3.000 91.744
    6.000 183.487
    12.000 366.973

    NBT Bancorp

    -0,26 %
    +0,04 %
    +5,51 %
    -0,17 %
    +29,39 %
    +47,73 %
    +37,72 %
    +58,36 %
    +237,51 %
    ISIN:US6287781024WKN:923685
    NBT Bancorp direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    NBT Bancorp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,04 %
    1 Monat +5,51 %
    3 Monate -0,17 %
    1 Jahr +29,39 %

    Informationen zur NBT Bancorp Aktie

    Es gibt 52 Mio. NBT Bancorp Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.

    NBT Bancorp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NBT Bancorp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NBT Bancorp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Ausschüttungen Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie? Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     