Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 45/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: ATOSS Software AG
Insiderkäufe vom 02.11.26 bis 08.11.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|4
|39,91 Mio.€
|436,28 Tsd. Stk.
|3
|1,61 Mio.€
|358,02 Tsd. Stk.
|1
|502,48 Tsd.€
|585 Stk.
|7
|402,34 Tsd.€
|12,50 Tsd. Stk.
|1
|238,80 Tsd.€
|6,79 Tsd. Stk.
|4
|213,61 Tsd.€
|3,05 Mio. Stk.
|1
|153,76 Tsd.€
|18,46 Tsd. Stk.
|1
|47,60 Tsd.€
|1,48 Tsd. Stk.
|1
|43,21 Tsd.€
|245 Stk.
|1
|17,37 Tsd.€
|1,00 Tsd. Stk.
|1
|14,10 Tsd.€
|100 Stk.
|2
|10,69 Tsd.€
|2,94 Tsd. Stk.
|1
|3,80 Tsd.€
|20,00 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 02.11.26 bis 08.11.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|39,91 Mio.€
|436,28 Tsd. Stk.
|1
|968,00 Tsd.€
|200,00 Tsd. Stk.
|2
|838,80 Tsd.
|40,00 Tsd. Stk.
|1
|6,00 Tsd.€
|15,00 Tsd. Stk.
ATOSS Software
Wochenperformance: -3,80 %
Wochenperformance: -3,80 %
Platz 1
Rubean
Wochenperformance: +16,45 %
Wochenperformance: +16,45 %
Platz 2
Viromed Medical
Wochenperformance: -9,92 %
Wochenperformance: -9,92 %
Platz 3
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Wochenperformance: +7,48 %
Wochenperformance: +7,48 %
Platz 4
Rheinmetall
Wochenperformance: -22,27 %
Wochenperformance: -22,27 %
Platz 5
init innovation in traffic systems
Wochenperformance: -20,15 %
Wochenperformance: -20,15 %
Platz 6
RENK Group
Wochenperformance: -8,67 %
Wochenperformance: -8,67 %
Platz 7
German Tech Holding
Wochenperformance: -25,00 %
Wochenperformance: -25,00 %
Platz 8
Deutsche Lufthansa
Wochenperformance: +16,19 %
Wochenperformance: +16,19 %
Platz 9
AUMOVIO
Wochenperformance: -6,88 %
Wochenperformance: -6,88 %
Platz 10
Heidelberg Materials
Wochenperformance: +15,45 %
Wochenperformance: +15,45 %
Platz 11
Amadeus FiRe
Wochenperformance: +23,12 %
Wochenperformance: +23,12 %
Platz 12
Alzchem Group
Wochenperformance: -16,31 %
Wochenperformance: -16,31 %
Platz 13
UmweltBank
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 14
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -6,98 %
Wochenperformance: -6,98 %
Platz 15
Deutz Faktor 5x Long Open End (SG)
Wochenperformance: -41,38 %
Wochenperformance: -41,38 %
Platz 16
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