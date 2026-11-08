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    Die InflaRx-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Der Absturz erschüttert Anleger

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    Die InflaRx-Aktie brach in dieser Woche um 22,6 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Der Absturz erschüttert Anleger - Die InflaRx-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Ein Wochenverlust von 22,6 Prozent hat die InflaRx-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Streitthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob das Unternehmen seine Forschung in wirtschaftlichen Wert übersetzen kann – und wie lange Aktionäre darauf warten müssen. 52 relevante Beiträge von 15 Nutzern an sechs Tagen zeigen den Diskussionsbedarf. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,7-Fachen des Wochenschnitts.

    Finanzpolster gegen schwindendes Vertrauen

    Die wichtigste Hoffnung der optimistischeren Stimmen ist ein aus ihrer Sicht komfortabler Kassenbestand. Er könne InflaRx Zeit verschaffen, die Entwicklung voranzutreiben, und den unmittelbaren Finanzierungsdruck begrenzen. Die in den Beiträgen genannten Bargeldsummen sind allerdings nicht durch die vorliegenden geprüften Informationen bestätigt. Gleiches gilt für die Behauptung, der Aktienkurs nähere sich dem rechnerischen Cash-Wert. Gesichert ist eine Marktkapitalisierung von 68,85 Millionen Euro. Daraus allein lässt sich keine Unterbewertung ableiten.

    Ein weiterer Hoffnungsträger ist eine mögliche Partnerschaft oder Übernahme. Einige Diskutanten sehen darin einen Weg, Forschungsergebnisse wirtschaftlich nutzbar zu machen. Konkrete Verhandlungen sind aus den geprüften Angaben jedoch nicht ersichtlich. Auch die Erwartung, eindeckende Leerverkäufer könnten eine Gegenbewegung auslösen, bleibt Spekulation: Belastbare Angaben zu entsprechenden Positionen fehlen.

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    Breiter und nachvollziehbarer begründet ist die Kritik am zeitlichen Abstand zwischen Forschung und möglichem Ertrag. Mehrere Beiträge bemängeln aus ihrer Sicht lange Entwicklungsfristen und wechselnde Schwerpunkte. Bei Ergebnissen zur ANCA-assoziierten Vaskulitis rechnen einzelne Stimmen erst 2028 oder 2029 mit Klarheit. Diese Zeitangaben sind Community-Erwartungen, keine hier bestätigten Studientermine. Daraus leiten Skeptiker das Risiko weiteren Kapitalbedarfs und einer möglichen Verwässerung ab. Ein Finanzpolster wäre nach dieser Lesart vor allem Zeitgewinn, noch kein Beleg für wirtschaftlichen Erfolg.

    Zur Vertrauensfrage gehört auch die Kommunikation. Eine im Forum verlinkte Veröffentlichung zu Phase-1-Daten von Izicopan wurde kritisch als erneuter Verweis auf bereits Bekanntes eingeordnet. Entscheidend ist für diese Stimmen weniger eine weitere wissenschaftliche Darstellung als ein erkennbarer Fortschritt zur Verwertung. Nachfragen zum Stand der BARDA-Studie zeigen zudem Informationsbedarf. Eine dazu verbreitete KI-Zusammenfassung liefert ohne unabhängige Prüfung keine gesicherte Auskunft über Studienstatus oder Zeitplan.

    Nächste Woche zählt die Marke von 1,05 Euro

    Für die kommende Woche stehen keine bestätigten Unternehmenstermine in den bereitgestellten Angaben. Relevant wären belastbare Neuigkeiten zu Studienfortschritten, Finanzierung oder Partnerschaften. Kursseitig bildet das Wochentief bei 1,050 Euro die Unterstützung; ein Unterschreiten würde den Verkaufsdruck unterstreichen. Auf der Oberseite liegt der Widerstand am Wochenhoch von 1,577 Euro. Dazwischen muss sich zeigen, ob der starke Rückgang Käufer anzieht oder das Misstrauen anhält.

    InflaRx Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -22,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,577000€ / 1,050000€
    Marktkapitalisierung 68,85 Mio.EUR

    Stand: 08.11.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,577000€ und das Wochentief bei 1,050000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    InflaRx

    -3,97 %
    -22,62 %
    -24,48 %
    -26,35 %
    +8,31 %
    -9,94 %
    -71,01 %
    -90,90 %
    ISIN:NL0012661870WKN:A2H7A5
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    Zur InflaRx Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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