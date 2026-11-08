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    13,2 Prozent Minus: Bei Uranium Energy beginnt die Suche nach dem Boden

    Die Aktie bricht ein

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    Nach einem Wochenverlust von 13,2 Prozent steht Uranium Energy massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Die Aktie bricht ein - 13,2 Prozent Minus: Bei Uranium Energy beginnt die Suche nach dem Boden
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Uranium Energy verlor in der vergangenen Woche 13,2 Prozent. Der Kursrutsch verschärfte im wallstreetONLINE-Forum die Debatte darüber, ob langfristige Uranlieferverträge den erhofften Durchbruch bringen oder vor allem die Lücke zwischen Wachstumserwartungen und Ertragskraft offenlegen. Trotz hoher Uranpreise blieb die Aktie unter Druck. In 39 relevanten Beiträgen von 13 Nutzern standen deshalb Absatzchancen, Produktionsausbau und die Bewertung im Mittelpunkt.

    Lieferverträge: Preischance oder zu wenig Ertrag?

    Ausgangspunkt war eine im Forum verbreitete, nicht unabhängig bestätigte Meldung über Verträge mit zwei US-Versorgern. Danach sollen insgesamt 1,1 Millionen Pfund Uran über sechs Jahre zu jeweils geltenden Spotpreisen geliefert werden, ohne feste Preise oder Preisobergrenzen. Befürworter sehen darin eine Verbindung aus längerfristig gesichertem Absatz und voller Teilnahme an möglichen Preissteigerungen. Zusätzliche staatliche Aufträge gelten einigen als weitere Chance; ein entsprechender Zuschlag ist durch die geprüften Informationen jedoch nicht belegt.

    Das positive Preisumfeld ist dagegen greifbar: Nach den bereitgestellten geprüften Informationen erreichte der Preis langfristiger Lieferverträge laut Forbes Ende Oktober einen Rekord von 96 US-Dollar je Pfund, während der Spotpreis bei 89,95 US-Dollar lag. Hinzu kommt eine gemeldete Steigerung der Quartalsproduktion um 157 Prozent. Optimistische Stimmen werten den Ausbau als Schritt zu einer größeren operativen Basis. Ihre Erwartung: Höhere Fördermengen könnten die wirtschaftliche Bedeutung neuer Verträge nach und nach vergrößern.

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    Die Gegenposition setzt bei Größenordnung und Profitabilität an. Mehrere Beiträge relativieren das diskutierte Vertragsvolumen, weil sich die Lieferungen über Jahre verteilen. Ein Kritiker stellt zudem die im Forum genannten Fördermengen den Verkäufen gegenüber und warnt vor einem möglichen Abbau der Lagerbestände. Die daraus abgeleiteten Reichweiten für Vorräte und Liquidität sind allerdings Modellrechnungen mit ungeprüften Zahlen und konstanten Annahmen, keine gesicherten Prognosen. Belastbar sind die Marktkapitalisierung von 3,08 Milliarden Euro und das negative Vorjahres-KGV von minus 45,50. Sie erklären, weshalb die Frage nach tragfähigen Gewinnen Gewicht erhält.

    Auch über den Weg dorthin herrscht Uneinigkeit. Befürworter erwarten politische Unterstützung für eine heimische US-Brennstoffkette. Skeptiker rechnen bei einer diskutierten Konversionsanlage mit langen Genehmigungs- und Bauzeiten. Die genannten Zeitpläne sind nicht bestätigt. Ähnlich verläuft der Streit um neue Reaktoren: Optimisten erwarten zusätzliche Urannachfrage, Kritiker verweisen auf mögliche Verzögerungen und Stilllegungen. Daraus lässt sich noch kein gesicherter Nachfragepfad ableiten.

    Nächste Woche zählt die Stabilisierung

    Für die kommende Woche markieren 5,465 Euro am Wochentief die Unterstützung und 7,265 Euro am Wochenhoch den Widerstand. Das zuletzt nur 0,9-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt liefert keinen Hinweis auf außergewöhnliche Umsatzstärke. Konkrete bestätigte Unternehmenstermine liegen nicht vor. Relevant wären neue belastbare Angaben zu Lieferkonditionen, Produktionsausbau und Kosten: Sie könnten zeigen, ob aus der Wachstumserwartung ein nachvollziehbarer Ertragspfad wird.

    Uranium Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -13,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,265€ / 5,465€
    KGV (Vorjahr) -45,50
    Marktkapitalisierung 3,08 Mrd.EUR

    Stand: 08.11.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,265€ und das Wochentief bei 5,465€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Uranium Energy

    +7,45 %
    -13,22 %
    -26,48 %
    -33,03 %
    -45,63 %
    +15,01 %
    +55,51 %
    +685,44 %
    +224,87 %
    ISIN:US9168961038WKN:A0JDRR
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    Zur Uranium Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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