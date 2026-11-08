DAX-Rekord trotz heftiger Korrektur bei US-Aktien

Unsere deutschen und amerikanischen Musterdepots erreichen neue Rekordstände. Während die KI-Aktien kräftig unter Druck geraten sind, hat sich unsere Umschichtung von Tech in Substanz ausgezahlt. Doch jetzt eröffnen die hohen Volatilitäten neue Chancen bei Nebius, Intel, NVIDIA und Co. – auch mit intelligent eingesetzten Hebelpapieren.

Unsere Musterdepotportfolios für Deutschland und unser Musterdepotportfolio USA liegen in der Woche der Midterm-Wahlen in den USA auf neuen Rekorden. Trotz der brachialen Korrektur bei US-KI-Titeln wie Micron, Nebius, Lam Research, Amazon und Intel haben wir unsere erfolgreichen Portfolios auf neue Höhen gebracht. Der Grund: Im Spätsommer haben wir von Tech deutlich in Substanz umgeschichtet. Monster Energy, Coca-Cola, Domino’s Pizza oder Spotify sind nur einige der Titel, die uns in den USA Rendite gebracht haben, genauso wie Heidelberg Materials, Deutsche Bank, Sixt oder SAP in Deutschland. Hier geht’s zum Abo.