Nvidia, Rheinmetall, Micron – dem Börsenbeben trotzen

Doch die guten Zeiten an der Börse gehen statistisch gesehen jetzt erst los. Denn die Zwölf-Monats-Spanne nach US-Midtermwahlen gehört statistisch zu dem Allerbesten, was die Börse in den letzten 50 Jahren aufzubieten hatte. Wir möchten Sie dabei begleiten und mit konkreten Anlage- und Investmentideen unterstützen. Für den Börsenbrief von Saurenz Finance gilt weiterhin, dass wir sehr gerne ein Abonnement im Jahresturnus anbieten, aber jeder Interessierte und jeder Rückkehrer gerne auch auf monatlicher Basis bei uns dabei sein kann.

Am Tag nach den US-Midtermwahlen verzeichneten die beiden großen Optionsscheinportfolios bei Saurenz Finance neue Allzeitrekorde. Sowohl unser Markenwertportfolio mit Optionsscheinen auf starke Marken aus Deutschland als auch unser internationales Markenwertportfolio mit US-Fokus schoben sich in neue Sphären. Hier geht’s zum Abo.

Warum bieten wir das an? Ganz einfach. Weil unsere Performance für sich spricht und für sich allein steht.

Seit nunmehr 15 Jahren sind wir mit unserem erfahrenen Team am Markt und sind der einzige Börsenbrief in Deutschland, der die Aspekte der Fundamentalanalyse, der technischen Analyse und von Behavioral Finance, sprich Sentiment, kombiniert. Dies ist nur möglich, weil unser Kernteam mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung hat und aus ehemaligen Börsenhändlern, Finanzjournalisten und Diplomkaufleuten besteht. Wir handeln sowohl mittel- und langfristig als auch spekulativ und taktisch auf der kurzen Zeitebene.

Unser oberstes Credo dabei: Das aus dem Fußball Bekannte: Sturm gewinnt Spiele und Abwehr gewinnt Meisterschaften. Dies ist daran zu sehen, dass wir unsere Abonnenten über die letzten 15 Jahre durch mehrere Krisen erfolgreich geleitet haben und in positiven Börsenzeiten unsere Performance nach oben schrauben konnten. Entscheidend und für uns eminent wichtig ist jedoch, dass bei Korrekturen in einzelnen Sektoren oder am Gesamtmarkt das Portfolio stabil bleibt und Anleger handlungsfähig bleiben.

Jede Chance geht mit einem Risiko einher, und unsere Kernkompetenz liegt darin, diesen Mix aus Chancen und Risiken bestmöglich abzubilden. Rendite um jeden Preis und jedes Risiko ist keine Rendite, sondern eine Rendite ist nur dann gut, wenn sie vernünftig und intelligent geführt wird und bei Produkten das Handwerkszeug beherrscht wird. Volatilität ist wichtig und die entsprechende Pflege des Portfolios.

Unser Markenwertportfolio sowohl für Deutschland als auch für den internationalen Markt konnte nur deshalb Anfang November 2026 neue Rekordhochs verzeichnen, weil wir flexibel agieren und auch vermeintlich langweilige und defensive Aktien wie Coca-Cola oder Monster Energy bei uns eine Rolle spielen. Genauso wie im DAX die Versicherer Allianz und Münchener Rück oder die 2026 wiederentdeckte SAP.

Verschaffen Sie sich einen Überblick, und wir laden Sie sehr herzlich ein, zu unseren alten 2026er-Konditionen bei uns noch einzusteigen und unseren Aktionscode zu nutzen – für all jene, die sich sofort etwas längerfristig binden möchten. Ab 2027 werden wir unser Preismodell anpassen, aber bis dahin stehen noch einige schöne Börsenwochen vor der Tür.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team von Saurenz Finance, bekannt aus n-tv, Capital, FAZ, Börse Online, Gruner + Jahr, t-online und Börse ARD.

Mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung – von uns für Sie.