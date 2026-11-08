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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Dividenden im Fokus

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    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +14,22 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Dividenden im Fokus - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Nippon Gas (NICIGAS) ist ein japanischer Versorger für Stadtgas, LPG und zunehmend Strom/ENE-Funktionen. Fokus auf Haushalte und KMU, inkl. Abrechnung, Zähler- und Energiedienstleistungen. Starke Position im liberalisierten japanischen Gasmarkt, aber hoher Wettbewerb durch Tokyo Gas, Osaka Gas, Toho Gas sowie Stromversorger. USP: Kostenführerschaft, digitale Zähler, flexible Tarifmodelle und Multi-Energie-Angebote.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit NIPPON GAS nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    NIPPON GAS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,29 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,22 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,21 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in NIPPON GAS investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +0,56 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    NIPPON GAS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +4,29 % Dividendenrendite bietet NIPPON GAS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,22 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen NIPPON GAS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,29 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,21.
    NIPPON GAS weist eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,29 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. NIPPON GAS konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +14,22 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    NIPPON GAS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.11.2026

    Mit einer Performance von -0,42 % musste die NIPPON GAS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,29 %, eine Investition von etwa 279.721 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 37,00 +7,77 % +4,29 %
    2026 34,33334 +11,35 % +3,51 %
    2025 30,83334 +23,33 % +3,99 %
    2024 25,00 +15,38 % +3,11 %
    2023 21,66666 +30,00 % +3,22 %
    2022 16,66666 0,00 % +3,23 %

    Warum NIPPON GAS für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,29 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +14,22 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 18,21
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 23.311
    3.000 69.931
    6.000 139.861
    12.000 279.721

    NIPPON GAS

    -0,42 %
    -0,42 %
    -10,19 %
    -7,27 %
    -13,98 %
    -4,80 %
    +388,71 %
    ISIN:JP3695600001WKN:864398
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    NIPPON GAS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,42 %
    1 Monat -10,19 %
    3 Monate -7,27 %
    1 Jahr -13,98 %

    Informationen zur NIPPON GAS Aktie

    Es gibt 324 Mio. NIPPON GAS Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

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    Ob die NIPPON GAS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIPPON GAS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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