DAX – war es das schon wieder mit dem Einbruch?

Auf den ersten Blick war der Wahlausgang für die Börsen positiv zu werten. Bei näherem Hinsehen, gab es dann aber doch wieder Bedenken. So ist das nun einmal mit den Reaktionen der Marktteilnehmer. Ein erneutes Zeichen dafür, dass man Ereignisse, die auf die Börse Einfluss haben können, nie antizipieren sollte. Die Reaktion der Händler kann nämlich gänzlich anders ausfallen, wie man selbst es erwartet. Der DAX ist mit den US-Börsen am Freitag eingebrochen, als man feststellte, dass der Wahlausgang für die Tech-Branche gar nicht so gut aussehen könnte. Trotz dieser ernüchternden Erkenntnis zeigt die Bewegung aber wieder einige technische Besonderheiten auf. Der Rückgang kam nicht sonderlich überraschend, als das der Abstand zur 21-Tage-Linie schon recht groß war und die Indikatoren nicht nur vor Verkaufssignalen gestanden haben, sondern auch Divergenzen gebildet hatten. Der Rückschlag führte nahezu exakt an die alte Widerstandslinie und die Umsätze waren am Freitag geringer, als am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt schien die Börsenwelt noch in Ordnung zu sein. Offenbar ist auch durch den Rückgang bei den Tech-Werten keine Panik aufgetreten, da sonst die Umsätze am Freitag höher ausgefallen wären. Zudem war zum Wochenschluss bereits wieder eine Intraday-Erholung zu beobachten, was auf einen freundlichen Wochenauftakt schließen lässt. Auch wenn die Marktteilnehmer verunsichert sind, gibt es eine gute Chance auf eine Fortsetzung der Jahresendrallye.

Dow Jones – Turbulenzen aber kein Crash

Am Mittwoch wurde der Wahlausgang noch positiv von den Marktteilnehmern bewertet. Auch zur Eröffnung am Donnerstag war die Stimmung noch recht gut, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass aus der Branche der Tech-Riesen Ungemach drohen könnte. Der Einbruch führte den US-Leitindex dann an die alte Unterstützungszone, die dann am Freitag unterschritten wurde. Allerdings konnte am Freitag bereits eine grüne Kerze hinterlassen werden. Die bevorstehenden Kaufsignale bei den Indikatoren dürften zum Wochenauftakt wieder eine Rückeroberung der alten Unterstützung zur Folge haben. Entsprechend sollte sich die Erkenntnis bei den Marktteilnehmern durchsetzen, dass trotz aller politischer Wirren, die Wirtschaft das letzte Wort haben wird. Die Jahresendrallye sollte also weiterhin intakt sein und der Fokus wird in den kommenden Tagen eher auf dem Black Friday und dem damit verbundenen Weihnachtskonsum gelenkt werden.

Gold – Rettet die Unterstützungszone

Gold ist auch immer ein schönes Weihnachtsgeschenk! Vielleicht haben sich dies ja die ersten Marktteilnehmer am Gold-Markt gedacht. Zumindest ist mit dem Erreichen der langfristigen Unterstützungszone Kaufinteresse aufgetreten. Die Divergenzen und Kaufsignale bei den Indikatoren haben ihr Übriges für den jüngsten Anstieg getan. Zum Wochenschluss kam aber bereits wieder Unsicherheit auf, was sich in den kleinen Kerzenkörpern widerspiegelt. Die Unterstützung konnte zumindest gehalten werden, was ein Zeichen für einen neuen Bodenbildungsversuch darstellt.

Öl – Die Grenze nach oben nicht durchstoßen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

In der vergangenen Woche gab es für den Öl-Preis nur den Weg nach unten, nachdem klar wurde, dass neue Rekordhochs nicht mehr zu erwarten sind. Der Einbruch führte den Preis unter die latente Unterstützungszone und auch leicht unter das Tief von Ende September. Nun stehen die Indikatoren vor Verkaufssignalen, was ein weiteres Abrutschen zunächst verhindern sollte.

Bitcoin/USD – Anstiegsversuch im Keim erstickt

Die Kryptowährung hat zum Wochenauftakt versucht den Abwärtstrend zu brechen, was nicht gelungen ist. Zuletzt hat sich der Bitcoin im Bereich der Unterstützungslinie halten können und versucht nun erneut hier einen Boden zu bilden. Ob dies gelingt, wird nicht zuletzt der Wochenauftakt zeigen. Die Indikatorenlage spricht für eine Bodenbildung, die jüngste Abwärtsdynamik dagegen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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