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    VIB Vermoegen sucht die Richtung: Anleger streiten über VIBs Abhängigkeit von der Zukunft der Branicks

    Anleger sind tief gespalten

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    Die VIB Vermoegen-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Substanzabschlag und erwartete Ausgleichszahlungen auf Sorgen vor Mögliche Folgen einer Branicks-Insolvenz für VIB. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Anleger sind tief gespalten - VIB Vermoegen sucht die Richtung: Anleger streiten über VIBs Abhängigkeit von der Zukunft der Branicks
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die VIB Vermoegen-Aktie verlor auf Wochensicht 1,9 Prozent. Für intensive Diskussionen sorgte jedoch weniger dieses Minus als die Frage, wie stark mögliche finanzielle Schwierigkeiten der Branicks auf VIB durchschlagen könnten. Auf wallstreetONLINE beschäftigten sich 47 relevante Beiträge von elf Nutzern an sechs Tagen mit dem Wert. Im Zentrum stand der Streit, ob VIB selbst bei einer Insolvenz der Mutter bestehen könnte oder ob Gläubigerzugriffe auch ihre Substanz gefährden würden.

    Wie weit reicht das Risiko der Mutter?

    Die skeptische Seite sieht die Zukunft beider Unternehmen eng miteinander verknüpft. Sie befürchtet, dass eine Insolvenz von Branicks nicht nur erwartete Ausgleichszahlungen gefährden, sondern auch VIB wirtschaftlich beschädigen könnte. Wiederholt wird auf den aus Sicht der Community anhaltenden Refinanzierungsdruck der Mutter verwiesen. Aussagen über anstehende Kreditverlängerungen und einen möglichen Zugriff auf VIB-Vermögen sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen belegt.

    Genau hier setzt der Widerspruch an: Andere Teilnehmer halten einen Fortbestand von VIB auch bei einem Scheitern der Mutter für möglich. Sie argumentieren, dass zwischen besicherten Forderungen und einem pauschalen Zugriff auf sämtliche Vermögenswerte unterschieden werden müsse. Werden entsprechende Verpflichtungen bedient, müsse eine Insolvenz nach dieser Lesart nicht zwangsläufig auf VIB durchschlagen. Eine belastbare Klärung der Haftungs- und Sicherheitenstruktur liefern die Beiträge jedoch nicht. Der zentrale Streit bleibt damit offen.

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    Substanzchance trifft auf unsichere Zahlungen

    Das wichtigste positive Argument ist der von mehreren Teilnehmern vermutete große Abstand zwischen Börsenkurs und Immobilienwert. Selbst mögliche Abschreibungen ließen aus ihrer Sicht noch einen Puffer. Hinzu kommt die Erwartung künftiger Ausgleichszahlungen. Die im Forum genannten Substanzwerte und Zahlungsannahmen sind allerdings nicht bestätigt. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 4,17 liefert zwar einen niedrigen historischen Bewertungsmaßstab, beantwortet aber weder die Frage nach künftigen Erträgen noch nach deren Verfügbarkeit für Aktionäre.

    Kontrovers wird auch die Verkaufsaktivität beurteilt. Einige vermuten, ein größerer Verkäufer habe seine Position inzwischen weitgehend abgebaut, wodurch der Druck nachlassen könnte. Andere halten diese Schlussfolgerung für verfrüht. Weder die Identität eines solchen Verkäufers noch das Ende eines Verkaufsprogramms sind belegt. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,3-Fachen des Wochenschnitts. Das zeigt eine geringere Aktivität, beweist aber keine Trendwende.

    In der kommenden Woche stehen damit vor allem mögliche neue Informationen zur Finanzierung von Branicks, zu Immobilienverkäufen und zur Absicherung erwarteter Zahlungen im Blick. Kursseitig bilden das Wochentief bei 1,88 Euro die Unterstützung und das Wochenhoch bei 2,24 Euro den Widerstand. Ob ein Ausbruch aus dieser Spanne von wieder steigendem Handelsvolumen begleitet wird, dürfte für die Einordnung der nächsten Bewegung besonders relevant sein.

    VIB Vermoegen Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -1,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 2,24€ / 1,880000€
    KGV (Vorjahr) 4,17
    Marktkapitalisierung 68,75 Mio.EUR

    Stand: 08.11.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 2,24€ und das Wochentief bei 1,880000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    VIB Vermoegen

    -0,48 %
    -1,89 %
    -38,64 %
    -71,03 %
    -81,59 %
    -83,33 %
    -95,08 %
    -89,15 %
    -90,10 %
    ISIN:DE000A2YPDD0WKN:A2YPDD
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    Zur VIB Vermoegen Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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