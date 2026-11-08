Schneider hofft auf konkrete Ergebnisse bei Klimakonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Die an diesem Montag beginnende Weltklimakonferenz im türkischen Antalya soll nach den Worten von Bundesumweltminister Carsten Schneider möglichst konkrete Ergebnisse liefern. "Je schneller die weltweiten Emissionen sinken, desto schneller können wir die Temperaturkurve wieder auf 1,5 Grad drücken. Zugleich müssen wir die Menschen besser vor den Folgen von Hitze, Dürren und Überschwemmungen schützen", sagte der SPD-Politiker.

Neben dem Klimaschutz sei auch die geoökonomische Lage mit den Preisschocks für Benzin, Diesel und Gas ein dringender Grund für Engagement, betonte Schneider. "Drei Viertel der Menschheit lebt in Ländern, die wie wir von fossilen Importen abhängig sind. All diese Länder haben jetzt einen starken neuen Anreiz, etwas an ihrem Wirtschaftsmodell zu verändern." Neben Energieeffizienz sei die Elektrifizierung, also die zunehmende Nutzung von Strom als Energieträger, das richtige Gegenmittel gegen die fossile Krise.