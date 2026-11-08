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    Trump schürt Zweifel an Kongresswahl und droht Demokraten

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    Für Sie zusammengefasst
    • Trump zweifelt am Wahlausgang und droht Demokraten
    • Er weist Justizminister Blanche zu Ermittlungen an
    • Miller wird Stabschef, als Kampfansage gewertet
    Trump schürt Zweifel an Kongresswahl und droht Demokraten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Einstieg sprachlich neu gefasst, Schreibfehler korrigiert.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schürt Zweifel am Ausgang der von seinen Republikanern haushoch verlorenen Kongresswahl und droht den siegreichen Demokraten wegen möglicher Untersuchungen gegen seine Verbündeten. Über seine Online-Plattform Truth Social wies er Justizminister Todd Blanche an, Ermittlungen gegen Politiker der Demokratischen Partei aufzunehmen, die Untersuchungen gegen ihn und Mitglieder seiner Regierung angekündigt hatten. Trump sprach dabei von "Erpressung". Zugleich verbreitete er Beiträge, in denen der Vorsprung der Demokraten bei der Parlamentswahl als zu hoch infrage gestellt wurde.

    Trump hatte nach dem Erdrutsch-Sieg der Demokraten bei der Kongresswahl am Dienstag zügig angekündigt, das Ergebnis zu akzeptieren. Im Lager der Demokraten war befürchtet worden, dass er wie nach der verlorenen Präsidentenwahl 2020 den Ausgang anzweifeln und dagegen vorgehen könnte. Trump sagte auch, er könne mit den Demokraten arbeiten, die ab Januar im Repräsentantenhaus wie im Senat die Mehrheit haben werden. Dann machte er am Freitag den rechten Hardliner Stephen Miller, der als Architekt von Trumps Politik der Massenabschiebungen bekannt ist, zu seinem Stabschef. Das wurde als Kampfansage an die Demokraten gesehen./so/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
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