MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich in einem Beitrag auf Instagram zu Wort gemeldet, in dem sie auf ihre bisherigen acht Jahre als Präsidentin des Bayerischen Landtags zurückblickt. Darin bedankt sie sich auch für das Vertrauen, das ihr die Abgeordneten entgegengebracht hätten. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Union Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin nominieren will.

"Doch auch in Zukunft gibt es viel zu tun - und ich freue mich darauf, meinen Beitrag dazu zu leisten!", schreibt Aigner zum Schluss des Beitrags. Dabei lässt sie allerdings offen, welche Zukunft konkret gemeint ist.