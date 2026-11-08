Frachter im Golf von Oman 'untauglich gemacht'
ROUNDUP/US-Militär
- US-Militär greift Frachter im Golf von Oman an
- Frachter soll die US-Blockade missachtet haben
- 22 Menschen nach Brand im Golf von Oman gerettet
MASKAT (dpa-AFX) - Das US-Militär hat im Golf von Oman erneut ein Schiff angegriffen und manövrierunfähig gemacht. Der Massengutfrachter "M/V Huda" sei mit einem Luftangriff "untauglich" gemacht worden, teilte das für die Region zuständige US-Zentralkommando mit. Die Besatzung habe wiederholte Warnungen ignoriert und mehrmals versucht, gegen die US-Seeblockade gegen den Iran zu verstoßen. Das Schiff habe einen iranischen Hafen angesteuert und dann versucht, die Region zu verlassen.
Das Zentralkommando veröffentlichte ein kurzes Video des Angriffs. Dabei trifft ein Geschoss das Heck eines Frachters, woraufhin es zu einer Explosion kommt. Die emiratische Küstenwache teilte mit, dass 22 Menschen nach einem Brand im Golf von Oman gerettet worden seien.
Britische Behörde meldet Vorfall in der Nacht
Die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) hatte in dem Gebiet in der Nacht zum Sonntag einen Vorfall mit einem Massengutfrachter gemeldet. Dieser ereignete sich demnach etwa 18 Seemeilen östlich der Küste von Chor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nationalität der involvierten Militärkräfte machte die Behörde keine Angaben.
Der Zustand der Schiffsbesatzung, das Ausmaß der Schäden und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt waren den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Die zuständigen Behörden seien informiert, und die entsprechenden Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. Schiffen wurde empfohlen, aktuelle Informationen zur Sicherheit der Schifffahrt zu beachten und sich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.
Brand an Bord eines Tankers
Die UKMTO meldete zudem, dass an Bord eines Tankers in der Nähe der omanischen Küste ein Feuer ausgebrochen sei. Die Besatzung sei daraufhin in Sicherheit gebracht worden. Um welches Schiff es sich handelte, blieb zunächst unklar.
Im Konflikt der USA mit dem Iran ist die Schifffahrt durch die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus ein zentraler Streitpunkt. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten und ist für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas von großer Bedeutung.
Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Zudem wird dem Iran vorgeworfen, die Meerenge teils vermint zu haben. Die USA wiederum blockieren iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren./gma/DP/mis
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.