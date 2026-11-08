Frachter im Golf von Oman 'untauglich gemacht'

Das Zentralkommando veröffentlichte ein kurzes Video des Angriffs. Dabei trifft ein Geschoss das Heck eines Frachters, woraufhin es zu einer Explosion kommt. Die emiratische Küstenwache teilte mit, dass 22 Menschen nach einem Brand im Golf von Oman gerettet worden seien.

MASKAT (dpa-AFX) - Das US-Militär hat im Golf von Oman erneut ein Schiff angegriffen und manövrierunfähig gemacht. Der Massengutfrachter "M/V Huda" sei mit einem Luftangriff "untauglich" gemacht worden, teilte das für die Region zuständige US-Zentralkommando mit. Die Besatzung habe wiederholte Warnungen ignoriert und mehrmals versucht, gegen die US-Seeblockade gegen den Iran zu verstoßen. Das Schiff habe einen iranischen Hafen angesteuert und dann versucht, die Region zu verlassen.

Britische Behörde meldet Vorfall in der Nacht



Die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) hatte in dem Gebiet in der Nacht zum Sonntag einen Vorfall mit einem Massengutfrachter gemeldet. Dieser ereignete sich demnach etwa 18 Seemeilen östlich der Küste von Chor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nationalität der involvierten Militärkräfte machte die Behörde keine Angaben.

Der Zustand der Schiffsbesatzung, das Ausmaß der Schäden und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt waren den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Die zuständigen Behörden seien informiert, und die entsprechenden Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. Schiffen wurde empfohlen, aktuelle Informationen zur Sicherheit der Schifffahrt zu beachten und sich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Brand an Bord eines Tankers



Die UKMTO meldete zudem, dass an Bord eines Tankers in der Nähe der omanischen Küste ein Feuer ausgebrochen sei. Die Besatzung sei daraufhin in Sicherheit gebracht worden. Um welches Schiff es sich handelte, blieb zunächst unklar.

Im Konflikt der USA mit dem Iran ist die Schifffahrt durch die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus ein zentraler Streitpunkt. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten und ist für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas von großer Bedeutung.

Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Zudem wird dem Iran vorgeworfen, die Meerenge teils vermint zu haben. Die USA wiederum blockieren iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren./gma/DP/mis



