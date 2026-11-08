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    Vorfall mit Frachter im Golf von Oman

    WDH/Behörde

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    Für Sie zusammengefasst
    • Vorfall mit Frachter und Militär im Golf von Oman
    • Besatzungszustand und Schäden waren zunächst unklar
    • Hormus ist im Iran-Konflikt zentraler Streitpunkt
    WDH/Behörde - Vorfall mit Frachter im Golf von Oman
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Wiederholung aus technischen Gründen)

    RIAD (dpa-AFX) - Im Golf von Oman ist es zu einem Vorfall gekommen, an dem ein Massengutfrachter und militärische Kräfte beteiligt waren. Das berichtete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht zum Sonntag. Der Vorfall ereignete sich demnach etwa 18 Seemeilen östlich der Küste von Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nationalität der involvierten Militärkräfte machte die Behörde keine Angaben.

    Zustand der Besatzung zunächst unklar

    Der Zustand der Schiffsbesatzung, das Ausmaß der Schäden und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt waren den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt. Die zuständigen Behörden seien informiert, und die entsprechenden Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter. Schiffen werde empfohlen, aktuelle Informationen zur Sicherheit der Schifffahrt zu beachten und sich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

    Im Konflikt der USA mit dem Iran ist die Schifffahrt durch die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus ein zentraler Streitpunkt. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten./gma/DP/mis





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