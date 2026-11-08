13,2 Prozent Plus: Darum kennt die Lanxess-Aktie gerade kein Halten

Die nachvollziehbarsten positiven Argumente setzen bei den Kosten und dem Mittelzufluss an. Mehrere Beiträge sehen Fortschritte durch das Sparprogramm und werten die aus ihrer Sicht verbesserte Cashflow-Entwicklung als Signal einer Stabilisierung. Dahinter steht die Erwartung, dass Lanxess auch ohne kräftige Nachfragebelebung zunächst aus eigener Kraft vorankommen könnte. Die im Forum genannten Finanzkennzahlen sind allerdings nicht unabhängig bestätigt; sie bleiben hier Grundlage der Community-Einschätzungen, nicht gesicherter Befund.

Ein Wochenplus von 13,2 Prozent hat die Lanxess-Aktie im wallstreetONLINE-Forum in den Mittelpunkt gerückt. Auslöser waren die Quartalszahlen und ein Kurssprung von zeitweise fast 20 Prozent am Donnerstag, der anschließend deutlich an Schwung verlor. In 46 relevanten Beiträgen von 19 Nutzern an sechs Tagen stand vor allem eine Frage im Raum: Beginnt eine belastbare operative Erholung – oder war der Anstieg vor allem eine kurzlebige Gegenbewegung?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bemerkenswert ist, dass auch optimistische Stimmen Geduld verlangen. Sie erwarten keinen sofortigen Aufschwung, sondern einen längeren Weg zurück zu besseren Geschäften. Einzelne Teilnehmer deuten zudem die aus ihrer Sicht robuste Kursentwicklung in einem schwachen Marktumfeld als positives Zeichen. Die weitergehende These, sämtliche schlechten Nachrichten seien bereits eingepreist, bleibt dagegen eine kaum überprüfbare Erwartung. Ein niedriger Kurs allein schließt weitere Rückschläge nicht aus.

Das stärkste Gegenargument betrifft die Nachfrage. Selbst Befürworter der Aktie sehen bislang keine überzeugende Belebung. Kritische Beiträge bezweifeln außerdem, dass bereinigte Ergebnisgrößen die wirtschaftliche Lage ausreichend abbilden, und verweisen auf einen ihrer Darstellung nach weiterhin deutlichen Nettoverlust. Die konkrete Verlusthöhe ist hier nicht geprüft. Das gesicherte Vorjahres-KGV von minus 2,64 erlaubt jedenfalls keine übliche Bewertung über ein positives Gewinnvielfaches.

Für die kurzfristige Kursreaktion liefert das Forum eine zweite Erklärung: Wiederholt wird ein Short-Squeeze vermutet, also ein Anstieg, den Rückkäufe zuvor leerverkaufter Aktien verstärken. Belegt ist dieser Mechanismus durch die vorliegenden Angaben nicht. Dass der anfängliche Kurssprung erheblich zusammenschmolz, ist hingegen bestätigt. Mehrere Beiträge berichten passend dazu von Gewinnmitnahmen oder Absicherungen. Das zeigt die Zurückhaltung eines Teils der Community gegenüber einer bereits dauerhaften Trendwende.

Auch die geprüfte Analystenreaktion fällt nüchtern aus: Deutsche Bank Research blieb nach den Zahlen bei „Hold“ und einem Kursziel von 13 Euro. Übernahmefantasien im Forum sind dagegen reine Spekulation; ein konkreter Interessent ist nicht belegt. Die Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden Euro begründet für sich genommen noch kein Übernahmeszenario.

In der kommenden Woche rückt damit die Bestätigung der Erholung in den Vordergrund. Am Wochenhoch von 14,67 Euro liegt der nächste Widerstand, am Wochentief von 11,51 Euro die Unterstützung. Wichtig wird auch die Handelsaktivität: Zuletzt betrug das relative Volumen nur das 0,6-Fache des Wochenschnitts. Ein erneuter Anlauf auf das Hoch bei höherem Umsatz würde mehr Beteiligung erkennen lassen. Fundamental bleiben belastbare Hinweise auf eine Nachfragebelebung und die Wirksamkeit der Kostensenkungen entscheidend.

Lanxess Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +13,2 % Wochenhoch / Wochentief 14,67€ / 11,51€ KGV (Vorjahr) -2,64 Marktkapitalisierung 1,15 Mrd.EUR

Stand: 08.11.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 14,67€ und das Wochentief bei 11,51€ die zunächst wichtigsten Marken.