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    Top-Artikel der Kalenderwoche 45/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

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    Top-Artikel der Kalenderwoche 45/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    54 Tanker stecken fest – Iran droht bis Ende November finanziell auszubluten!


    Mindestens 54 Tanker sind blockiert, die Öleinnahmen brechen ein. Trotzdem stellt Teheran neue Forderungen. Ein Energieexperte warnt, wie schnell der Konflikt erneut eskalieren könnte.

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    Ölpreis-Horror! Goldman Sachs warnt vor einer brutalen Preisexplosion


    Vier Tanker sollen bei Hormus brennen, ein weiterer wurde durch Sprengsätze lahmgelegt. Jetzt lässt sich Donald Trump persönlich über militärische Optionen gegen den Iran informieren.

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    US-Diesel so knapp wie seit 23 Jahren nicht – und Putins Tanker liefern nicht!


    Donald Trump wollte mit russischem Diesel die Spritpreise drücken. Jetzt scheitern offenbar schon die ersten Lieferungen. Dahinter steckt ein Risiko, das US-Unternehmen teuer zu stehen kommen könnte.

    Speicherchips als Margenkiller: Apple-Aktie rutscht trotz starker Zahlen ab


    Apple übertrifft im 4. Geschäftsquartal die Markterwartungen. Höhere iPhone-Preise und frühe Nachfrage gleichen steigende Speicherchip-Kosten aus, trotz Lieferengpässen beim iPhone Duo.

    Siemens auf Expansionskurs: Dieser Milliardenmarkt lockt


    Siemens baut seine Position im Bahnmarkt aus. Ein italienischer Spezialist bringt neue Technologien, internationale Kunden und ordentlich Umsatz mit.

    Palantir: Umsatz knallt 96 % hoch! Doch die Aktie fällt


    Palantir übertrifft klar die Erwartungen und hebt die Prognose an. Im US-Geschäft gelingt dem KI-Spezialisten zudem eine Premiere. Dennoch fällt die Aktie nachbörslich um rund drei Prozent. Diese Zahlen stecken dahinter.

    BioNTech: Aktie steigt! Plötzlich schwarze Zahlen – und ein zweiter Paukenschlag


    BioNTech überrascht mit seinen Quartalszahlen, die Aktie legt vorbörslich zu. Hinter der positiven Reaktion steckt mehr als nur die Rückkehr in die Gewinnzone.

    US-Jobhammer! 165.000 neue Stellen – jetzt droht der nächste Zinsschock


    Die USA schaffen überraschend 165.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Löhne steigen. Das könnte die Fed zu einer strafferen Zinspolitik bewegen.

    Palantir wird vor den Zahlen zum Top-Pick von JPMorgan


    Palantir erhält kurz vor den Quartalszahlen Rückenwind von JPMorgan. Die Großbank erklärt die Aktie zum Favoriten und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

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