Top-Artikel der Kalenderwoche 45/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Mindestens 54 Tanker sind blockiert, die Öleinnahmen brechen ein. Trotzdem stellt Teheran neue Forderungen. Ein Energieexperte warnt, wie schnell der Konflikt erneut eskalieren könnte.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Vier Tanker sollen bei Hormus brennen, ein weiterer wurde durch Sprengsätze lahmgelegt. Jetzt lässt sich Donald Trump persönlich über militärische Optionen gegen den Iran informieren.

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Donald Trump wollte mit russischem Diesel die Spritpreise drücken. Jetzt scheitern offenbar schon die ersten Lieferungen. Dahinter steckt ein Risiko, das US-Unternehmen teuer zu stehen kommen könnte.

Apple übertrifft im 4. Geschäftsquartal die Markterwartungen. Höhere iPhone-Preise und frühe Nachfrage gleichen steigende Speicherchip-Kosten aus, trotz Lieferengpässen beim iPhone Duo.

Siemens baut seine Position im Bahnmarkt aus. Ein italienischer Spezialist bringt neue Technologien, internationale Kunden und ordentlich Umsatz mit.

Palantir übertrifft klar die Erwartungen und hebt die Prognose an. Im US-Geschäft gelingt dem KI-Spezialisten zudem eine Premiere. Dennoch fällt die Aktie nachbörslich um rund drei Prozent. Diese Zahlen stecken dahinter.

BioNTech überrascht mit seinen Quartalszahlen, die Aktie legt vorbörslich zu. Hinter der positiven Reaktion steckt mehr als nur die Rückkehr in die Gewinnzone.

Die USA schaffen überraschend 165.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Löhne steigen. Das könnte die Fed zu einer strafferen Zinspolitik bewegen.

Palantir erhält kurz vor den Quartalszahlen Rückenwind von JPMorgan. Die Großbank erklärt die Aktie zum Favoriten und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.