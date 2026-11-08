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    BVB-Verteidiger Anton fällt aus - Klopp holt Baku

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    Für Sie zusammengefasst
    • Anton fehlt Klopp wegen muskulärer Probleme
    • Ridle Baku rückt für Anton in den Kader nach
    • DFB-Elf kämpft in Nations League ums Viertelfinale
    BVB-Verteidiger Anton fällt aus - Klopp holt Baku
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Bundestrainer Jürgen Klopp muss in den letzten Länderspielen des Jahres auf Waldemar Anton verzichten. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund kann wegen muskulärer Probleme nicht bei den Partien der Fußball-Nationalmannschaft in Serbien und gegen die Niederlande dabei sein, wie sein Club mitteilte.

    Klopp reagierte umgehend auf den Ausfall von Anton und nominierte den Leipziger Ridle Baku (28) für seinen 24 Spieler umfassenden Kader nach.

    Durch den Personaltausch verändert sich auch die Rolle von Finn Jeltsch (20). Der Stuttgarter war eigentlich als Backup für Philipp Treu (25) als rechter Außenverteidiger von Klopp nominiert worden. Jetzt ersetzt er Anton für eine Position in der Innenverteidigung, Baku ist der neue, nominell zweite rechte Außenverteidiger.

    Die Nationalmannschaft kommt an diesem Montag in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf den Abschluss der Gruppenphase in der Nations League zusammen. Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) ist Serbien in Belgrad der erste Kontrahent. Drei Tage später geht es im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande.

    Kampf um Viertelfinal-Einzug

    Als Tabellendritter mit drei Punkten Rückstand auf die Niederlande und Griechenland kämpft die DFB-Elf noch um den Einzug in die K.-o-Runde des UEFA-Wettbewerbs. Nur der Gruppensieger und der Tabellenzweite erreichen das Viertelfinale. Als Tabellendritter drohen die Abstiegs-Playoffs, als Tabellenvierter ist der direkte Abstieg möglich./aer/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 3,115 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,88 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,51 %/+60,51 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erhoffte Kurssteigerungen der BVB-Aktie durch höhere Spielerwerte. Ein Beitrag schätzt, dass sich die Marktwerte von Jobe Bellingham und Joane Gadou bereits verdoppelt haben könnten; auch Karetsas und Silva wird weiteres Potenzial zugeschrieben. Kobels bei Transfermarkt genannter Wert von 40 Mio. Euro wird als zu niedrig angesehen und auf 60 Mio. Euro geschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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