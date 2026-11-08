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    G7 soll sich mit Hackerangriffen befassen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Tajani will Hackerangriffe beim G7-Treffen beraten
    • Hacker stellten Tajanis Familiendaten ins Darknet
    • Hackergruppe bleibt aktiv und bedroht Amtsträger
    G7 soll sich mit Hackerangriffen befassen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ROM (dpa-AFX) - Italiens Außenminister Antonio Tajani will die jüngsten Hackerangriffe einer mutmaßlich prorussischen Gruppe beim Treffen der G7-Außenminister ab Montag in Paris zum Thema machen. "Wir befinden uns in einem hybriden Krieg. Deshalb habe ich die G7-Staaten gebeten, dieses Thema in den Mittelpunkt ihrer Debatte zu stellen", zitierte ihn die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Zur G7 (Gruppe der Sieben) gehören die Industrienationen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA. Die EU ist bei allen Treffen als ständiger Teilnehmer vertreten.

    Zuvor hatte Tajani öffentlich gemacht, dass Hacker sensible persönliche Daten seiner Person und seiner Familie im Darknet veröffentlichten. "Dadurch setze ich mich neuen Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen aus. Sie beziehen auch meine Familie mit ein und sind bereit, für weitere Details über mich und meine Angehörigen zu zahlen", schrieb Tajani auf der Plattform X. "Meine Reaktion ist sehr einfach: Ich lasse mich in keiner Weise einschüchtern", betonte er.

    Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni machte prorussische Hacker für die Angriffe verantwortlich. Innenminister Matteo Piantedosi berief für Dienstag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Rom ein.

    Als Grund für die Angriffe vermutet Tajani die Unterstützung Italiens für die von Russland angegriffene Ukraine. "Die Freiheit eines souveränen Staates zu verteidigen und sich klar für die Demokratie und Unabhängigkeit einer Nation einzusetzen, ist für diese kriminellen Akteure gefährlich", schrieb er.

    Zeitung: Gruppe mit Kontakten zum russischen Geheimdienst GRU

    Die italienische Tageszeitung "Il Fatto Cotidiano" berichtete, eine Hackergruppe namens "NoName057(16)", die mutmaßlich Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst GRU unterhalte, biete seit dem 26. Oktober Geld für Passwörter, Wohnadressen, Lebensläufe, private Telefonnummern und andere persönliche Daten von insgesamt 18 Personen an, die die Gruppe als Feinde Russlands bezeichne. Betroffen seien neben Tajani der italienische Staatsanwalt Francesco Lo Voi, der Leiter der Postpolizei, Ivano Gabrielli, und der Bürgermeister von Aviano, Paolo Tassan-Zanin.

    BKA: "NoName057(16)" prorussische Hackergruppe

    Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) von 2025 handelt es sich bei "NoName057(16)" um eine prorussische Hackergruppe, die seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine im Februar 2022 öffentlich bekannt wurde sowie Unterstützer rekrutierte. Ihnen wurde demnach der Download einer Software angeboten, mit der sie sich dann unter Nutzung eigener Ressourcen an sogenannten DDoS-Angriffen beteiligt haben. Dabei handelt es sich um Überlastungsangriffe auf Webseiten mit dem Ziel, dass diese eine Zeit lang nicht mehr erreicht werden können.

    Im Juli 2025 zerschlug eine international koordinierte Polizei- und Justizoperation unter Führung des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die IT-Infrastruktur und das weltweite Botnetz von "NoName057(16)". Die Gruppe blieb aber auch danach aktiv.

    Ansa: Auch Deutsche Amtsträger betroffen

    Ansa zufolge gerieten auch Deutsche und ein Österreicher ins Visier der Hackergruppe. In dem Bericht werden ein Frankfurter Staatsanwalt, BKA-Präsident Holger Münch, ein deutscher Journalist und der österreichische Präsident der EU-Justizbehörde Eurojust, Michael Schmid, genannt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht bestätigen.

    Meloni bezichtigt prorussische Hacker

    Meloni stärkte Tajani den Rücken: "Ich bekunde meine volle Solidarität mit Vizepremierminister Antonio Tajani angesichts der Enthüllungen über die Aktivitäten prorussischer Hacker und die Verbreitung seiner persönlichen Daten im Darknet". Derartige Machenschaften seien äußerst besorgniserregend und müssten mit aller Entschlossenheit bekämpft werden./ro/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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