Paris pocht auf Europas Beteiligung an Ukraine-Gesprächen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich und Europa werden dem französischen Außenminister Jean-Noël Barrot zufolge bei den anstehenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter US-Vermittlung "vertreten" sein. Französische Unterhändler würden in Abu Dhabi sein, um an diesen Gesprächen teilzunehmen, versicherte Barrot im Interview des Senders RTL. Zu Details äußerte er sich nicht. "Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wer Frankreich bei dieser Gelegenheit vertreten wird", sagte Barrot.

Der Minister erklärte, die Europäer hätten in den vergangenen Wochen ihre Stimme erhoben und den US-Vermittlern deutlich gemacht, dass keine Diskussion über die Zukunft des Kontinents an ihren Forderungen vorbeigehen könne. "Frankreich wird dabei sein und der Stimme Europas Gehör verschaffen, das in erster Linie betroffen ist", führte Barrot aus.