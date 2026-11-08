ASTA, AT&S, Basler, Pva Tepla, SGL Carbon, Siltronic, SUSS, TeamViewer u.w.

Erneuter Tech-Abverkauf, Sorgen um den Datacenter-Ausbau und zahlreiche Quartalszahlen

Im heutigen Video geht es zunächst um den erneuten Abverkauf bei Technologiewerten. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Midterms wächst am Markt die Befürchtung, dass der weitere Ausbau von Rechenzentren gebremst werden könnte.

In diesem Zusammenhang analysiere ich die aktuellen Entwicklungen bei:

🔹 AMD und den Ausblick auf 2027

🔹 Coherent und Lumentum mit neuen Erkenntnissen zur stark wachsenden Nachfrage nach optischen Komponenten

🔹 Marvell und die Übernahme von Lumentum

🔹 GlobalFoundries und die aktuellen Quartalszahlen

Im zweiten Teil folgen die wichtigsten Meldungen und Zahlen aus dem deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich:

🔹 ASTA Energy: erster Langzeitvertrag in den USA und positiver Cross Read von GE Vernova

🔹 AT&S: starke Zahlen für das zweite Quartal

🔹 Basler: kräftiger Auftragseingang und erhöhte Prognose

🔹 DEUTZ: Q3-Zahlen und Abschluss der FFG-Übernahme

🔹 Implenia: neuer Auftrag für ein Rechenzentrum

🔹 init: Gewinnwarnung

🔹 Nynomic: Q3-Zahlen

🔹 SNP: angehobene Prognose

🔹 PVA TePla: Q3-Zahlen

🔹 SGL Carbon: Q3-Zahlen und neuer Auftrag von X-energy

🔹 Siltronic: Q3-Zahlen und leicht erhöhte Prognose

🔹 SUSS MicroTec: Q3-Zahlen

🔹 TeamViewer: Gewinnwarnung

🔹 ZEAL Network: Q3-Zahlen

Was die politischen Entwicklungen für den Datacenter-Ausbau bedeuten, welche Unternehmen operativ besonders überzeugen konnten und wo die Zahlen oder Ausblicke enttäuscht haben, ordne ich im Video ein.

Zum Video

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