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    ASTA, AT&S, Basler, Pva Tepla, SGL Carbon, Siltronic, SUSS, TeamViewer u.w.

    Crash bei KI-Aktien

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    Meine Einschätzungen zu aktuellen Themen im Small Cap Segment.

    Crash bei KI-Aktien - ASTA, AT&S, Basler, Pva Tepla, SGL Carbon, Siltronic, SUSS, TeamViewer u.w.

    Erneuter Tech-Abverkauf, Sorgen um den Datacenter-Ausbau und zahlreiche Quartalszahlen

    Im heutigen Video geht es zunächst um den erneuten Abverkauf bei Technologiewerten. Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Midterms wächst am Markt die Befürchtung, dass der weitere Ausbau von Rechenzentren gebremst werden könnte.

    In diesem Zusammenhang analysiere ich die aktuellen Entwicklungen bei:

    🔹 AMD und den Ausblick auf 2027

    🔹 Coherent und Lumentum mit neuen Erkenntnissen zur stark wachsenden Nachfrage nach optischen Komponenten

    🔹 Marvell und die Übernahme von Lumentum

    🔹 GlobalFoundries und die aktuellen Quartalszahlen

     

    Im zweiten Teil folgen die wichtigsten Meldungen und Zahlen aus dem deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich:

    🔹 ASTA Energy: erster Langzeitvertrag in den USA und positiver Cross Read von GE Vernova

    🔹 AT&S: starke Zahlen für das zweite Quartal

    🔹 Basler: kräftiger Auftragseingang und erhöhte Prognose

    🔹 DEUTZ: Q3-Zahlen und Abschluss der FFG-Übernahme

    🔹 Implenia: neuer Auftrag für ein Rechenzentrum

    🔹 init: Gewinnwarnung

    🔹 Nynomic: Q3-Zahlen

    🔹 SNP: angehobene Prognose

    🔹 PVA TePla: Q3-Zahlen

    🔹 SGL Carbon: Q3-Zahlen und neuer Auftrag von X-energy

    🔹 Siltronic: Q3-Zahlen und leicht erhöhte Prognose

    🔹 SUSS MicroTec: Q3-Zahlen

    🔹 TeamViewer: Gewinnwarnung

    🔹 ZEAL Network: Q3-Zahlen

     

    Was die politischen Entwicklungen für den Datacenter-Ausbau bedeuten, welche Unternehmen operativ besonders überzeugen konnten und wo die Zahlen oder Ausblicke enttäuscht haben, ordne ich im Video ein.

     

    Zum Video

     

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Verfasst von Lukas Spang
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    Crash bei KI-Aktien ASTA, AT&S, Basler, Pva Tepla, SGL Carbon, Siltronic, SUSS, TeamViewer u.w. Was die politischen Entwicklungen für den Datacenter-Ausbau bedeuten, welche Unternehmen operativ besonders überzeugen konnten und wo die Zahlen oder Ausblicke enttäuscht haben, ordne ich im Video ein.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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