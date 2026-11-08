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    Beschädigte Nordbrücke in Kiew teilweise freigegeben

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nordbrücke in Kiew mit Einschränkungen wieder offen
    • Russische Angriffe beschädigen Kiews Dnipro-Brücken
    • Selenskyj plant Gratisverkehr und Busreserven
    Beschädigte Nordbrücke in Kiew teilweise freigegeben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen beschädigte Nordbrücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist mit Einschränkungen für den Verkehr freigegeben worden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko nach einer technischen Überprüfung durch Experten auf Telegram mit. Vom linken auf das rechte Ufer des Dnipro gebe es eine freie Spur, in der anderen Richtung seien zwei Fahrbahnen freigegeben.

    Die Dreimillionenstadt Kiew wird durch den Dnipro geteilt. Jeder Ausfall der Brücken stört das Leben in der Stadt empfindlich. Die beiden großen Dnipro-Brücken in Kiew, als Hauptverkehrsadern der Stadt, waren in den vergangenen Wochen wiederholt Ziel russischer Angriffe.

    Das russische Militär behauptet zur Begründung des Angriffs auf die Brücke, sie diene auch ukrainischen Militärtransporten. Prinzipiell ist wichtige Infrastruktur wie Brücken durch das Kriegsvölkerrecht besonders geschützt, das gilt aber nur eingeschränkt, wenn sie militärisch genutzt wird.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Regierung unterdessen an, für den Fall weiterer russischer Angriffe auf die Verkehrs-Infrastruktur in Kiew konkrete Maßnahmen vorzubereiten, "um einen reibungslosen und garantiert zugänglichen Betrieb des städtischen Nahverkehrs zu gewährleisten, falls es zu Störungen im U-Bahn-Betrieb oder zu Problemen mit den Brücken über den Dnipro kommen sollte". Er habe Regierungschef Serhij Korezkyj beauftragt, ein Programm für die kostenlose Nutzung des städtischen Nahverkehrs sowie eine ausreichende Reserve an Bussen für Kiew vorzulegen, schrieb er auf Telegram./cha/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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