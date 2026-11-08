Beschädigte Nordbrücke in Kiew teilweise freigegeben

KIEW (dpa-AFX) - Die bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen beschädigte Nordbrücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist mit Einschränkungen für den Verkehr freigegeben worden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko nach einer technischen Überprüfung durch Experten auf Telegram mit. Vom linken auf das rechte Ufer des Dnipro gebe es eine freie Spur, in der anderen Richtung seien zwei Fahrbahnen freigegeben.

Die Dreimillionenstadt Kiew wird durch den Dnipro geteilt. Jeder Ausfall der Brücken stört das Leben in der Stadt empfindlich. Die beiden großen Dnipro-Brücken in Kiew, als Hauptverkehrsadern der Stadt, waren in den vergangenen Wochen wiederholt Ziel russischer Angriffe.