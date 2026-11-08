Neue Angriffe im Iran bei Gesprächen unwahrscheinlich
Trump
- Trump hält neue Angriffe vorerst für unwahrscheinlich
- Spritpreise machen den Iran-Krieg in den USA unpopulär
- Irans Außenminister wirbt für eine Verhandlungslösung
WASHINGTON (dpa-AFX) - Präsident Donald Trump hat neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran. Bei Bedarf werde er aber weitere Attacken anordnen. Zugleich glaube er auch wegen wirtschaftlicher Probleme des Iran, dass dies nicht notwendig sein werde: "Sie gehen finanziell zugrunde."
In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könne. Seine Republikaner hatten bei den Kongresswahlen die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern verloren.
Iran-Krieg in den USA unpopulär
Ein wichtiger Faktor für den Wahlsieg der Demokraten war der Anstieg der Spritpreise als Folge des Iran-Krieges. Der Konflikt ist zudem selbst bei einem Teil der Republikaner unpopulär, die Trumps Wahlversprechen gebrochen sehen, die USA nicht in neue Kriege eintreten zu lassen. Trump sagte nach dem Wahldebakel, er bereue den Krieg nicht, da der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi appellierte an die USA am Wochenende in einem Beitrag auf der Online-Plattform Telegram, weiter nach einer Verhandlungslösung auf Basis eines iranischen Vorschlags zu suchen./so/DP/he
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.